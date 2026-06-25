Le Real Madrid a notifié au club italien de Como son intention d’activer la clause de rachat du milieu argentin Nico Paz.

Selon Fabrizio Romano, spécialiste du mercato, le Real a notifié le club lombard de l’activation de la clause de rachat pour 9 millions d’euros.

Il précise que le joueur reviendra donc au Real Madrid, mais que Como disposera jusqu’à lundi pour le réacquérir contre un chèque de 60 millions d’euros.

Selon le journaliste, si le club italien ne finalise pas l’opération d’ici là, le milieu de terrain argentin sera officiellement de retour à Madrid dès la semaine prochaine, avant d’être proposé sur le marché des transferts pour un montant supérieur à 60 millions d’euros.

Selon Marca, le Real Madrid a confirmé jeudi, lors d’une réunion entre les deux clubs, son intention de racheter le joueur tout en accordant à Como une priorité de négociation si un transfert ultérieur intervenait.

Les Merengues avaient déjà fait part de leur position de manière informelle ces derniers jours avant de la confirmer officiellement lors de la réunion.

Cette stratégie permet au club madrilène de ne pas se séparer d’un de ses plus grands espoirs sans garantie financière, tout en conservant la main sur l’avenir du joueur, dont il a suivi la progression tout au long de la saison.

Les performances du jeune homme en Serie A ont conforté la direction madrilène dans sa volonté de récupérer ses droits économiques.

Nico Paz souhaitait rester à Côme sous les ordres de l’entraîneur Cesc Fàbregas, mais, après cette décision, c’est désormais le Real Madrid qui détient le dernier mot concernant l’avenir du joueur.