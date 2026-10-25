Le Real Madrid a refusé de recruter Adeyemi : va-t-il leur rendre la monnaie de leur pièce lors du Clasico ?

Le Real Madrid a renoncé à l'opportunité de recruter l'ailier allemand Karim Adeyemi lors du dernier mercato estival, après avoir décidé de ne pas aller au bout d'une opération qui a finalement bénéficié au FC Barcelone durant ce même été.

Fabrizio Romano, spécialiste du mercato, a révélé sur le réseau DAZN que le nom d'Adeyemi avait été soumis au Real Madrid l'été dernier, mais que les dirigeants du club merengue ont préféré ne pas poursuivre les négociations.

Cela s'explique par le fait que le Real a estimé que l'ailier allemand ne correspondait pas tout à fait au profil recherché pour renforcer l'effectif, ce qui les a finalement conduits à se tourner vers d'autres options.

Ces détails revêtent une importance particulière, alors qu'Adeyemi est devenu l'une des recrues phares du FC Barcelone lors du dernier mercato estival.

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Le joueur, âgé de 24 ans, s'est montré très clair quant à ses préférences, affichant dès le départ sa volonté absolue de porter le maillot du club catalan.

Il convient de rappeler que c'est l'agent Jorge Mendes qui a proposé le joueur au FC Barcelone, conscient qu'il existait sur le marché des transferts une opportunité susceptible de représenter une option très attractive pour le club catalan. Adeyemi s'apprêtait à entamer la dernière année de son contrat avec le Borussia Dortmund, qui le liait jusqu'au 30 juin 2027, après avoir pris la décision de ne pas le prolonger.

La position du joueur a également constitué un facteur déterminant dans le déroulement des négociations, l'ailier allemand s'étant déclaré prêt à attendre le FC Barcelone et ayant informé Dortmund qu'il n'envisageait pas de prolonger son contrat.

Le club allemand s'est ainsi retrouvé face à deux options : soit négocier le transfert du joueur contre une somme d'argent, soit risquer de le perdre gratuitement, sans contrepartie financière, à la fin de la saison.

Fabrizio Romano avait déjà expliqué au mois de juillet qu'Adeyemi ne souhaitait rejoindre aucun autre club que le FC Barcelone, et que son refus de prolonger son contrat avait placé le club catalan en position de force dans les négociations.

Le journaliste italien avait indiqué que le FC Barcelone n'était pas disposé à verser les 40 millions d'euros réclamés initialement par le Borussia Dortmund.

Finalement, le FC Barcelone a tiré profit de ces circonstances pour boucler l'opération à des conditions financières très avantageuses. Après une première offre de 20 millions d'euros, les deux clubs sont parvenus à un accord prévoyant que Dortmund perçoive 22 millions d'euros fixes, auxquels s'ajoutent 7 millions d'euros de bonus, soit un montant nettement inférieur aux exigences initiales du club allemand.

Cet accord a permis au FC Barcelone de s'attacher les services d'un international allemand doté d'une grande vitesse, d'une capacité à dribbler et à faire la différence, pour un prix très compétitif au regard des standards du marché des transferts européen.