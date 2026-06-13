Le Real Madrid a partagé les points avec le FC Barcelone lors de la Coupe du monde des clubs

Le Real Madrid aligne désormais 15 joueurs à la Coupe du monde 2026, contre 10 lors de l’édition précédente.

Selon le quotidien espagnol AS, cette progression s’explique par le retour d’Endrick et de Nico Paz au sein du club merengue, ainsi que par l’arrivée de nouvelles recrues : Bernardo Silva (dont le transfert n’est pas encore officiel), Ibrahima Konaté et Denzel Dumfries, qui renforcent l’effectif madrilène pour la compétition.

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Le club merengue rejoint ainsi le FC Barcelone avec 15 joueurs dans le tournoi.

Le journal madrilène précise toutefois que le Paris Saint-Germain et Arsenal occupent actuellement la première place de ce classement, avec 16 joueurs chacun engagés dans la compétition.

Fait marquant : l’Espagne, pour la première fois, n’a convoqué aucun Madrilène, tandis que Luis de la Fuente a retenu huit Barcelonais.

Parallèlement, le Real Madrid cherche à renforcer son effectif dans le cadre d’un nouveau projet sportif mené par l’expérimenté entraîneur portugais José Mourinho.