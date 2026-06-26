Le Real Madrid a le dernier mot et empoche des millions grâce à une astuce de transfert

Le Real Madrid et Como ont trouvé un accord dans le feuilleton des transferts autour de Nico Paz, selon Fabrizio Romano. Le milieu de terrain avait été cédé au club italien en 2024 pour six millions d’euros, mais le Real avait alors négocié une clause de rachat. Grâce à un montage astucieux, les Madrilènes semblent désormais sur le point de tirer un profit considérable de cette transaction.

Après seulement huit apparitions avec l’équipe première du Real, le jeune milieu de terrain de 21 ans a été cédé au club entraîné par Cesc Fàbregas.

Le club madrilène avait négocié 50 % de la plus-value en cas de revente et fait inscrire une clause de rachat dans le contrat. C’est cette clause que le Real active aujourd’hui.

Le contrat de vente stipulait que le Real pouvait récupérer le joueur à tout moment pour neuf millions d’euros. Paz ne jouera toutefois pas dans la capitale espagnole, mais retournera en Italie.

Como reçoit donc neuf millions d’euros du Real, puis le rachète immédiatement. Le montant exact de cette seconde opération n’a pas encore été dévoilé. Estimé à soixante millions d’euros, le joueur sera transféré pour une somme inférieure.

Como a appris de ses précédentes négociations : le Real conserve une clause de rachat et une clause de pourcentage à la revente, mais à des niveaux bien plus élevés.

Paz et Como ont écrit l’histoire la saison passée en se qualifiant pour la Ligue des champions. Le meneur de jeu argentin a inscrit 12 buts et délivré 7 passes décisives en 35 matchs de Serie A.