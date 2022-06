"Le Real Madrid a eu de la chance de remporter la Ligue des champions", analyse un dirigeant de Manchester City

Ferran Soriano estime que les Blancos ont eu la chance de décrocher une nouvelle C1 en 2022. Les supporters de City attendent toujours un sacre.

Pep Guardiola s'est efforcé de mettre fin à une série de trois échecs en quart de finale avant d'atteindre la finale en 2020-21, mais il a échoué face à son rival Chelsea. Manchester City a souffert d'un effondrement dramatique en fin de match contre le Real Madrid à Santiago Bernabeu la saison dernière, mais sera de retour en 2022-23 et fait partie des favoris pour mettre un terme à sa longue attente d'un succès tangible. Soriano a déclaré à propos de cette quête : "Nous sommes patients, ce n'est pas une obsession, nous le gagnerons au bon moment". Ne reste plus qu'à savoir quand ce bon moment arrivera.

Sorriano a toutefois ajouté que le Real a enduré sa part de malchance sur la scène européenne dans les années 1980 : "Les gens ne se souviennent pas que dans les années 80 et 90, le Real avait une équipe fantastique, l'une des meilleures de l'histoire, avec Emilio Butragueno et La Quinta, et qu'il n'a pas pu gagner. Milan les éliminait chaque année. Ils ont donc eu un peu de chance maintenant, mais ils ont aussi été très malchanceux pendant des années."

"La Ligue des champions est un trophée que nous voulons, mais nous savons qu'il est soumis à un peu de chance et nous ne sommes pas obsédés. Les gens parlent aujourd'hui du succès que Madrid a connu ces dernières années, et je pense qu'il serait juste de dire qu'ils ont eu un peu de chance. Je pourrais peut-être dire qu'ils méritaient de perdre contre le PSG, contre Chelsea, contre nous ou contre Liverpool", a analysé l'Espagnol.

Les Merengue ont été en ballottage défavorable face au Paris Saint-Germain, Chelsea et Manchester City lors de leur parcours en Ligue des champions la saison dernière, mais ils ont toujours trouvé le moyen de retourner la situation et d'éliminer leur adversaire avant de battre Liverpool 1-0 en finale au Stade de France. Sorriano a laissé entendre qu'ils ont eu de la chance de s'imposer dans cette compétition.

De grosses sommes d'argent ont été investies à Manchester City dans la poursuite d'une insaisissable couronne continentale, avec certains des meilleurs talents de la planète acquis pour travailler sous la direction d'un entraîneur confirmé, Pep Guardiola. Manchester City continue de faire ses preuves, atteignant une finale et une demi-finale au cours des deux dernières saisons, et Soriano pense qu'ils ont besoin d'un coup de pouce similaire à celui dont a bénéficié Madrid lors de son 14e triomphe au cours de la dernière campagne.

Were Madrid lucky to win the UCL?

Have your say in the comments section below!