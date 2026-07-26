L'avenir de l'Ivoirien Yan Diomande, ailier de Leipzig, reste ouvert à tous les scénarios, aucun accord n'ayant été trouvé pour l'heure concernant son transfert, alors que la concurrence se poursuit entre plusieurs grands clubs européens.

À ce sujet, le journaliste du réseau « Sky Sport - Allemagne » Florian Plettenberg a déclaré ce dimanche qu'aucun accord n'avait encore été conclu entre Leipzig et le Real Madrid ou le Paris Saint-Germain au sujet de Diomande, faisant état de discussions attendues dans la journée, les deux clubs se préparant à formuler de nouvelles offres.

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Plettenberg a précisé que le Paris Saint-Germain restait fortement dans la course et n'avait pas renoncé, tandis que Leipzig n'écartait pas non plus la possibilité d'un transfert du joueur vers Liverpool ou Manchester City, bien que le Real Madrid et le « PSG » représentent actuellement les deux options les plus sérieuses et les plus réalistes.

Il a démenti l'existence de négociations directes en face à face à l'heure actuelle entre les dirigeants de Leipzig et du Real Madrid, dans la ville allemande, en dépit de ce qu'ont rapporté certains médias, affirmant que le club évoluant en Bundesliga ne s'attend pas à parvenir à un accord dans la journée.

Diomande est toujours en vacances et n'a pas encore échangé avec les dirigeants de Leipzig, son retour étant prévu au début de la semaine prochaine, selon Plettenberg.







