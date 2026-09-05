Le Real Betis se moque de Mourinho : nous avons gagné à la « loterie » il y a bien longtemps

Le Real Betis a célébré sa victoire face au Real Madrid d'une manière particulière sur ses comptes de réseaux sociaux, après que la confrontation entre les deux équipes au stade de La Cartuja a été le théâtre d'événements palpitants qui se sont prolongés jusqu'aux dernières minutes.

La rencontre, qui s'est terminée sur le score de 1-0 hier vendredi soir, a été marquée par de nombreux moments décisifs, parmi lesquels le penalty manqué par Kylian Mbappé, ainsi qu'un but refusé pour hors-jeu, avant que le club andalou ne célèbre l'obtention des trois points.

Le Betis s'est montré très actif sur les plateformes de réseaux sociaux à l'issue du match, mais l'un de ses messages était directement adressé à José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, après ses déclarations concernant la prestation du club andalou.

Mourinho a déclaré après le match : « Je félicite le Betis, qui a joué pour le match nul puis a gagné à la loterie. »

Le compte officiel du Betis n'a pas tardé à répondre avec ironie à l'entraîneur portugais, en publiant un message dans lequel on pouvait lire : « Nous avons gagné à la loterie il y a bien longtemps. Merci à nos supporters de nous avoir poussés vers la victoire. »

Le Betis a également célébré l'arrêt décisif de son gardien Álvaro Valles sur le penalty de Mbappé à la 92e minute, et a publié sur son compte une phrase ironique : « 90 minutes à La Cartuja, c'est très long... », en référence à la difficulté des derniers instants du match.

Cette phrase avait été utilisée par « Juanito », la légende du Real Madrid, après la défaite de son équipe 3-1 face à l'Inter Milan en Italie lors du match aller de la Coupe UEFA en 1986, lorsqu'il avait déclaré : « 90 minutes à Santiago Bernabéu, c'est très long. »

Le club n'a pas oublié de saluer le brio du Brésilien Antony, qui a livré un match solide, le compte du Betis ayant publié une image accompagnée de l'emoji « chèvre », en référence à sa prestation remarquable durant la confrontation.

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