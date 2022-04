Le RC Lens dénonce la possible interdiction de ses supporters à Paris

Le Racing Club de Lens accueille Montpellier ce mercredi soir, avec l'objectif d'enchaîner une nouvelle victoire pour continuer de croire à une qualification européenne.

Vers une nouvelle interdiction de déplacement ?

Mais les Sang et Or ont aussi déjà les yeux tournés vers samedi, où les attends un périlleux déplacement au Parc des Princes pour y défier le PSG.

Un match qui pourrait à nouveau se faire sans leurs supporters, qui ont de fortes chances de voir la Préféecture de police de Paris leur interdire le déplacement, comme c'était déjà le cas à Lille.

"Le Racing Club de Lens a été informé de la volonté de la Préfecture de Police de Paris d'interdire le déplacement de supporters artésiens pour la rencontre du samedi 23 avril", écrit le club dans un communiqué.

Interdictions de déplacement : communiqué du Racing #PSGRCL — Racing Club de Lens (@RCLens) April 19, 2022

"Après les mesures coercitives du même type prises samedi dernier pour la rencontre LOSC-RCL, lesquelles n’ont manifestement pas empêché plusieurs milliers de supporters de faire entendre leur voix, il s'agirait d'une nouvelle décision à l’encontre de la liberté de déplacement de nos sympathisants."

Le club dénonce la "systématisation" des sanctions

Des interdictions pour les supporters de se rendre dans les stades adverses qui sont de plus en plus monnaie courante cette saison en Ligue 1.

"À travers ce communiqué, le club entend souligner un dangereux glissement et une systématisation incompréhensible de ces mesures alors qu'aucun incident n'a été observé cette saison sur l’ensemble des déplacements du public lensois", poursuit le RCL.

"Les supporters Sang et Or se déplacent partout massivement. Il apparaît, dans ces conditions, dénué de sens de ne pas envisager, au minimum, une venue concertée et sécurisée pour les suiveurs du club.

Le Racing, qui défend un football fervent et populaire, en appelle aux autorités pour endiguer cette banalisation de l’interdiction."