Le RB Leipzig veut négocier un achat à la baisse pour Angelino (Man City)

Le défenseur espagnol a fait forte impression au club de Bundesliga après son prêt en janvier.

Le veut un transfert définitif concernant le défenseur de , Angelino, mais son avenir pourrait dépendre de la manière dont la pandémie de coronavirus affecte les finances du football.

L'Espagnol a rejoint Leipzig en prêt en janvier jusqu'à la fin de la saison avec la possibilité d'être acheté pour 30 millions d'euros cet été.

Mais le club de , qui s'est également fait prêter le défenseur de Ethan Ampadu et l'attaquant de la Roma Patrik Schick, espère ouvrir des négociations pour enrôler Angelino contre environ la moitié du coût de l'accord initial.

La pandémie de COVID-19 devrait avoir un impact sérieux sur les valeurs des joueurs, y compris celle d'Angelino, malgré la forte impression laissée pendant son court séjour en .

En plus d'avoir débuté cinq matches de et de contribuer à la qualification en quarts de finale de la avant l'arrêt du football en raison de l'épidémie de virus, Angelino a fait forte impression sur le personnel d'entraîneurs du club.

On sait qu'il a surpris les entraîneurs de l'équipe première par la rapidité avec laquelle il s'est installé dans l'équipe et s'est adapté à l'apprentissage d'un nouvel ensemble de tactiques.

Le joueur de 23 ans était de retour dans le onze de départ pour le match nul de samedi face à (1-1) alors que le football allemand redémarrait à huis clos.

Et il a laissé entendre qu’il était ouvert à un transfert définitif, saluant l’impact de l’entraîneur de Leipzig, Julian Nagelsmann.

Angelino a déjà joué plus de minutes en Bundesliga qu'en et a suggéré que Nagelsmann avait plus confiance en lui que Pep Guardiola.

"Je veux dire ... pour moi en tant que joueur, la chose la plus importante pour moi est un entraîneur qui me donne confiance", a-t-il déclaré à Eurosport lorsqu'on lui a demandé où se trouve son avenir.

"Depuis le premier jour, Julian m'a donné beaucoup, je suis très reconnaissant envers lui, le personnel et surtout le club. Ils m'ont donné cette chance en janvier. Je voulais aller quelque part, jouer à nouveau et profiter du football. Grâce à ce club je l'ai fait donc je suis très reconnaissant.

"Je veux jouer, j'espère que je serai bientôt stable. Je suis très heureux en ce moment et j'essaie de profiter de mon temps plein, nous verrons."

Mais le défenseur n'a pas complètement fait une croix sur son avenir à l'Etihad Stadium, malgré son échec à se frayer régulièrement un chemin dans l'équipe de Guardiola au cours d'une première moitié de saison difficile.

Leipzig était prêt pour un été de bouleversements avec Timo Werner parmi les éléments susceptibles de s'en aller après avoir été fortement lié à un transfert vers la Premier League, où serait le club le plus intéressé.

Alors qu'Ampadu reviendra à Stamford Bridge, le club allemand souhaite toujours conclure des accords pour ses autres joueurs prêtés.

"Pour Schick et Angelino, nous voulons trouver une solution", a déclaré le directeur sportif Markus Krosche à Bild. "Nous ne pourrons pas payer les sommes prévues dans les contrats."

City a re-signé Angelino pour 6 millions d'euros quand ils ont déclenché une clause de rachat après une saison impressionnante au , qui l'a vu délivrer 10 passes décisives pour le club néerlandais.

L'arrière gauche a été l'un des rares problèmes de Guardiola avec Benjamin Mendy qui s'est frayé un chemin vers son meilleur niveau après une grave blessure au genou et alors que les milieux de terrain Fabian Delph et Oleksandr Zinchenko ont fait office de couverture d'urgence.

Angelino, qui a signé pour la première fois pour City en 2012 mais a passé une grande partie de son temps hors du club avec des périodes de prêt à New York, , Majorque et au NAC Breda, était redevenu une option.

Mais il a payé sa mauvaise pré-saison et n'a pas été titulaire en Premier League avant novembre. Il a été un titulaire surprise lors des défaites contre Liverpool et à domicile contre , qui ont été des obstacles importants dans l'espoir de City de remporter un troisième titre consécutif.

Avec les problèmes de blessures de Mendy devenant moindres et le fait que Zinchenko soit désormais considéré comme une alternative fiable, Angelino était l'homme de trop et a donc été autorisé à partir durant le mercato hivernal, pour ne jamais revenir ?