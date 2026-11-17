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Le RB Leipzig s’apprête à recruter définitivement en 2027 l’attaquant de Brighton & Hove Albion Brajan Gruda en activant une obligation d’achat de 30 millions d’euros. Le club de Bundesliga veut assurer l’avenir à long terme de l’international allemand de 22 ans malgré l’intérêt persistant du Bayern Munich.

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L’attaquant allemand en passe de rejoindre définitivement Leipzig

Selon Sky, Leipzig a déjà réuni les conditions nécessaires pour conserver définitivement Gruda au-delà de son prêt actuel en provenance du club de Premier League. L’obligation d’achat comprend des bonus liés aux performances qui porteront le montant total du transfert à 30 M€ lorsqu’elle sera activée l’an prochain. L’ancien attaquant de Mayence a par ailleurs déjà accepté un contrat à la Red Bull Arena courant au moins jusqu’en 2031.

Un obstacle tactique pour le Bayern

Le média indique que l’attaquant de 22 ans figure toujours sur la liste des recrues potentielles du Bayern , le club le plus titré d’Allemagne continuant de suivre sa progression remarquable en Bundesliga. Toutefois, aucune approche concrète de la direction du club de l’Allianz Arena n’est actuellement envisagée lors des prochains mercatos.

Il serait particulièrement difficile pour Gruda de s’imposer comme titulaire à Munich à l’heure actuelle, puisque le poste d’ailier droit est occupé par la star française Michael Olise. Les dirigeants bavarois considèrent le Français comme l’un de leurs joueurs les plus importants et comptent le conserver à long terme. Leur intérêt pour Gruda ne redeviendrait donc d’actualité qu’en cas de changements majeurs dans l’effectif munichois.

Ses débuts en sélection font encore grimper sa cote

L’attention croissante des grands clubs n’a rien de surprenant : après son arrivée d’Angleterre en février 2026, l’attaquant a inscrit trois buts et délivré trois passes décisives en 13 matches de Bundesliga. Il a poursuivi sur sa lancée en 2026-2027 avec quatre passes décisives lors de ses sept premiers matches de championnat, ainsi qu’un but et une passe décisive en quatre apparitions en Ligue des champions et un but en deux matches de Coupe d’Allemagne.

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Ses performances remarquées en club se sont également confirmées avec l’équipe nationale A. Après avoir marqué son premier but pour l’Allemagne lors d’une victoire 3-1 contre la Serbie pour ses débuts, Gruda a de nouveau marqué lors d’une large victoire 5-0 contre les Pays-Bas le 16 novembre, portant son bilan à deux buts en deux sélections.

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L’absence de clause libératoire renforce la position de Leipzig

Point crucial pour Leipzig, le média précise que le contrat de Gruda, qui court jusqu’en 2031, ne comporte aucune clause libératoire, ce qui compliquera financièrement toute future tentative des clubs concurrents. Les prétendants intéressés, dont le Bayern, ne pourront donc pas recruter l’attaquant pour un montant fixe et devront négocier directement son transfert avec le club saxon. Leipzig comptant bâtir son projet à long terme autour de l’international allemand, le Bayern restera dans un rôle d’observateur.