Le Rayo Vallecano a quasiment validé son billet pour les demi-finales de la Ligue Europa Conférence. Jeudi soir, le club espagnol s’est largement imposé 3-0 à domicile face à l’AEK Athènes lors du quart de finale aller. Le match retour est programmé jeudi prochain à 21h00 à Athènes. Le vainqueur de cette double confrontation défiera en demi-finale le gagnant de l’autre affiche entre le FSV Mayence 05 et le RC Strasbourg.

Les Madrilènes avaient été exemptés du tour intermédiaire après leur cinquième place en phase de groupes. Au tour précédent, ils avaient éliminé Samsunspor (3-2 sur l’ensemble des deux matchs). L’AEK, de son côté, avait également évité ce tour supplémentaire grâce à sa troisième place en phase de groupes. Les Grecs avaient auparavant éliminé le NK Celje en huitièmes de finale sur un score cumulé de 4-2.

Les Madrilènes ont d’ailleurs démarré pied au plancher : après seulement deux minutes, Álvaro García centre depuis la ligne de fond et Ilias Akhomach, dont la frappe est mal contrôlée, ouvre le score.

Florian Lejeune, qui venait d’empêcher Luka Jovic de marquer grâce à un bon blocage, semblait même sur le point de doubler la mise après vingt minutes. Le défenseur français a magnifiquement dévié de la talon un tir d’Akhomach, et le ballon a fini sa course à l’intérieur du poteau. Mais le but a été annulé pour un hors-jeu gênant.

De l’autre côté, l’AEK s’est aussi créé des opportunités : une tête de Barnabás Varga a heurté le poteau après avoir touché le gardien Augusto Batalla, Aboubakary Koita a glissé alors qu’il filait seul vers le but, puis son tir a été bloqué par Pep Chavarría.

Juste avant la mi-temps, le Rayo a doublé la mise : Akhomach a récupéré le rebond de son propre tir repoussé par Thomas Strakosha, avant que Unai López ne transforme l’offrande pour le 2-0.

La seconde période a été moins animée. Toutefois, le score a encore évolué. Filipe Relvas a commis une main et, après intervention du VAR, l’arbitre a indiqué le point de penalty. Isi Palazón a transformé la sentence : 3-0. L’AEK devra donc se donner à fond la semaine prochaine.