Grâce à une seconde manche largement dominée face au RC Strasbourg, le Rayo Vallecano se qualifie pour la finale de la Ligue des conférences. Après leur succès 1-0 à l’aller en Espagne, les Madrilènes ont répété l’opération en France : 1-0. Le club franco-madrilène disputera le match décisif le 27 mai à Leipzig contre Crystal Palace, lequel a été nettement supérieur au Shakhtar Donetsk sur l’ensemble des deux rencontres.

Dès les premières minutes, les Madrilènes ont pourtant eu l’occasion de doubler leur avantage cumulé, mais le gardien strasbourgeois Mike Penders a brillamment repoussé une tête d’Alemão. Quelques instants plus tard, Jorge de Frutos a déclenché une frappe puissante, qui a frôlé la lucarne.

Les Madrilènes ont alors poursuivi leur pression et se sont créés plusieurs occasions brûlantes. Le score a finalement basculé juste avant la mi-temps : après une tête de Florian Lejeune repoussée par Penders, Alemão a repris le rebond pour ouvrir le score, logiquement.

Après la pause, le scénario ne change guère : le Rayo continue de presser, tandis que les offensives alsaciennes, privées de l’international néerlandais Emmanuel Emegha, blessé, sont systématiquement repoussées.

Les Madrilènes, empreints d’une confiance évidente, se créent deux nouvelles occasions franches : Isi, bien placé, enroule à ras de terre sur les poings de Penders, puis Unai López envoie une frappe à quelques centimètres de la lucarne sur le corner suivant.

À vingt minutes du terme, la domination des Madrilènes était flagrante : vingt tirs à trois. Strasbourg, dos au mur, a obtenu un penalty dans le temps additionnel, mais Julio Ensico a buté sur Augusto Batalla, préservant la qualification méritée de Rayo.