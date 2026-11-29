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Un article de la presse catalane affirme que l'arbitre César Soto Grado s'est montré clairement indulgent envers les joueurs du Real Madrid dans son rapport sur la rencontre entre le club merengue et le Deportivo Alavés, comptant pour la 14e journée de Liga.

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Ces révélations interviennent après les protestations survenues en fin de match, qui auraient pu entraîner des sanctions plus sévères à l'encontre de plusieurs joueurs du club merengue, ainsi que de son entraîneur portugais José Mourinho.

Selon le quotidien catalan « Mundo Deportivo », le rapport de l'arbitre dresse un tableau tout à fait différent des plaintes formulées par José Mourinho à son encontre, puisqu'il témoigne d'une certaine indulgence envers le Real Madrid, qu'il s'agisse du comportement du technicien portugais pendant la rencontre ou des réactions de plusieurs joueurs merengues après le coup de sifflet final.

Le journal écrit : « Concernant José Mourinho, l'arbitre lui a présenté un carton jaune à la 44e minute de jeu, en indiquant comme motif “protester par des paroles, des actes ou des gestes contre l'une de mes décisions” ».

Il ajoute : « L'arbitre a fermé les yeux sur la réaction immédiate du technicien portugais après le carton, un comportement qui aurait pu lui valoir une expulsion ».

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Et de poursuivre : « Les minutes qui ont suivi la fin du match ont également donné lieu à de vives protestations, peu après la décision de l'arbitre de revenir sur un penalty accordé en faveur de Jude Bellingham ».

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Six joueurs ont entouré l'arbitre dans le rond central, obligeant Mejía Dávila, délégué du Real Madrid sur le terrain et ancien arbitre, à pénétrer sur la pelouse.

Le groupe comprenait Bernardo Silva, Carlos Espí, Kylian Mbappé et Ibrahima Konaté, rejoints ensuite par Arda Güler et Thibaut Courtois.

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Malgré toutes ces protestations, l'arbitre n'a averti que le Portugais Bernardo Silva.

Au sujet de cet avertissement, le rapport de l'arbitre indique : « Protester par des paroles contre l'une de mes décisions ».

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Le journal souligne qu'au vu de la nature de la situation, l'arbitre aurait pu distribuer davantage de cartons jaunes, voire expulser l'un des joueurs.

Un coup dur dans la course au titre

Le Real Madrid a subi un coup dur dans la course au titre en Liga, après sa défaite à domicile face au Deportivo Alavés (1-2), laissant passer l'occasion de se rapprocher de la tête du classement.

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Ce revers met fin à une série de 10 victoires consécutives du Real Madrid toutes compétitions confondues. Il s'agit aussi de la première défaite de l'équipe à domicile cette saison, un résultat qui accroît la pression sur José Mourinho, d'autant que l'équipe recule dans la course à la première place.

Alavés a su profiter des erreurs défensives des locaux : Toni Martínez a ouvert le score à la 22e minute en exploitant une passe ratée de Dean Huijsen destinée au gardien Thibaut Courtois, avant qu'Ángel Pérez ne double la mise à la 61e minute.

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Le Real Madrid a tenté de revenir au score dans les dernières minutes et Kylian Mbappé a réduit l'écart, mais les efforts de l'équipe n'ont pas permis d'arracher l'égalisation, et Alavés est reparti du Santiago Bernabéu avec une précieuse victoire.

Après le match, Mourinho a reconnu sa responsabilité dans la défaite, affirmant que son équipe avait manqué de fraîcheur physique et n'avait pas su répondre comme il le fallait au système défensif adopté par l'adversaire.

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Il a expliqué qu'Alavés avait fermé les espaces devant ses joueurs et misé sur des transitions offensives rapides, ce qui a compliqué la tâche pour percer sa défense et atteindre la surface de réparation.

Le technicien portugais a indiqué que ses choix tactiques pendant la rencontre n'avaient pas eu l'effet escompté, notamment les changements opérés pour tenter de gagner en efficacité offensive, estimant que son équipe avait eu le ballon pendant de longues périodes, mais qu'elle n'avait pas su transformer cette possession en véritables occasions.