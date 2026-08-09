Le club jordanien d'Al-Wehdat est entré en négociations sérieuses avec deux joueurs du Raja Club Athletic, le Nigérian Matthias Oyosi et Mohamed Cherara, durant l'actuelle période des transferts estivaux.

Selon le site marocain « Le 360 », la direction du Raja ne s'oppose pas à ouvrir la porte du départ à ces joueurs, notamment au vu de sa volonté de réorganiser la composition de l'équipe et de laisser davantage de place aux éléments entrant dans les plans de l'entraîneur tunisien Nasreddine Nabi, mais leur départ reste conditionné à l'arrivée d'offres financières appropriées.

Les responsables du club vert exigent que les offres présentées par Al-Wehdat ou par toute autre équipe soient en adéquation avec la valeur financière que le Raja a versée pour recruter les joueurs lors de la dernière période des transferts estivaux, afin d'éviter d'enregistrer une perte financière à la suite de leur départ.

Le Raja avait recruté Matthias Oyosi et Mohamed Cherara dans le cadre de ses démarches pour renforcer les rangs de l'équipe, mais les deux joueurs n'ont pas réussi à s'imposer comme espéré au sein de l'effectif titulaire, ce qui a rendu la direction du club ouverte à l'étude de la possibilité de se passer de leurs services en cas d'arrivée d'offres répondant à ses conditions financières.

Ces démarches interviennent alors que le Raja poursuit la reconstruction de son effectif en vue de la saison prochaine, après avoir officiellement annoncé le recrutement de Younes Dahmani en provenance de l'Ittihad Touarga, avec un contrat courant jusqu'à l'été 2030.

Les prochains jours devraient connaître de nouveaux développements dans le dossier Oyosi et Cherara, en particulier si l'intérêt d'Al-Wehdat passe à l'étape de la présentation d'offres officielles, car la direction du Raja devra alors évaluer les propositions financières et prendre la décision qui s'impose concernant l'avenir des joueurs.