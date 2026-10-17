Rodri n'a pas caché sa satisfaction après avoir inscrit son premier but sous le maillot du Barça, lors de la victoire face au Real Betis (5-2) au stade de La Cartuja, dans une rencontre que le milieu de terrain a décrite comme l'une des plus difficiles du championnat espagnol. Il a souligné que l'équipe possède de grandes qualités offensives, mais qu'elle doit améliorer son rendement défensif avant une semaine décisive qui l'attend face au Paris Saint-Germain et au Real Madrid.

Rodri a déclaré après la rencontre : « Je suis très heureux de cette victoire. C'est l'un des terrains les plus difficiles du championnat, le Real Betis traverse une bonne période et a livré un match remarquable. Je suis content de mon but, qui nous a apporté un peu de sérénité au moment où nous souffrions le plus. »

Le milieu de terrain a ajouté : « L'équipe montre son potentiel offensif, mais nous encaissons beaucoup de buts, et c'est là que nous pouvons progresser. »

Le but de Rodri est intervenu à un moment important, après que le Real Betis était parvenu à revenir dans le match, offrant ainsi au Barça un nouvel élan sur la route du succès, tout en célébrant son premier but sous les couleurs du club catalan.

Rodri fait l'éloge de Lamine Yamal

Rodri a salué le but d'ouverture de Lamine Yamal, estimant que ce que propose la jeune star est devenu une habitude, tout en insistant sur le fait que sa valeur ne se limite pas à ses qualités individuelles et à sa capacité à faire la différence.

Il a déclaré : « Le but de Lamine ? Nous y sommes habitués. Il n'y a rien à dire, les joueurs de cette qualité font la différence. »

Il a toutefois nuancé : « Mais je m'attarde aussi sur les autres choses qu'il apporte au jeu, comme le travail et la solidarité avec le reste de l'équipe. Il est entré un peu dans un registre de provocation, mais je ne sais pas jusqu'à quel point. »

Le double défi face au PSG et au Real Madrid

Le milieu de terrain a évoqué la semaine à venir, marquée par deux affiches de très haut niveau pour le Barça, face au Paris Saint-Germain en Ligue des champions, puis contre le Real Madrid dans le Clasico de championnat, affirmant que l'équipe était prête à relever ces deux défis.

Rodri a conclu : « J'essaie de donner le meilleur de moi-même pour l'équipe. Nous sommes prêts pour la semaine prochaine, nous allons affronter le tenant du titre de la Ligue des champions et notre plus grand rival. Nous sommes motivés. »