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L’entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, a exprimé sa profonde frustration envers les arbitres après la victoire spectaculaire de son équipe contre Villarreal (3-2), dimanche. Malgré une remontée après avoir été mené de deux buts, le technicien allemand était furieux du traitement réservé à son staff sur le bord du terrain.

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Flick s’emporte contre la surveillance de son banc

Flick n’a pas mâché ses mots au sujet de l’arbitrage lors de la courte victoire du FC Barcelone contre Villarreal . Il a notamment visé le comportement du quatrième arbitre, après avoir reçu un carton jaune pour ses protestations et vu le remplaçant Fermin Lopez être expulsé du banc à la 74e minute. Selon le rapport d’après-match de l’arbitre Hernandez Hernandez, le milieu de terrain a été expulsé pour s’être approché du quatrième arbitre et avoir protesté bruyamment en répétant « Ne me cherchez pas ! », avant de se diriger directement vers le tunnel sans attendre que le carton rouge lui soit montré.

« Le quatrième arbitre ne regardait que notre banc », a déclaré Flick lors de sa conférence de presse d’après-match. Il s’est étonné du manque de communication de l’équipe arbitrale, soulignant qu’il avait été sanctionné pour avoir simplement posé des questions sur le déroulement de la rencontre. « Il doit aider l’arbitre sur le terrain et il ne regardait que nous. Nous verrons quelles informations ils nous donneront. J’ai posé une question et ils m’ont donné un carton jaune », a-t-il expliqué.

Les tensions entre le banc barcelonais et l’arbitre Hernandez Hernandez ont marqué tout l’après-midi. Flick a reconnu que les antécédents et la réputation de l’équipe arbitrale étaient connus avant le match, ce qui avait créé une atmosphère mêlant attente et frustration. « Si le résultat avait été différent, je ne dirais peut-être rien, mais aujourd’hui, nous savions qui allait arbitrer et nous nous y attendions. Je suis satisfait des arbitres en général, mais pas de lui. L’arbitre assistant et le quatrième arbitre étaient très attentifs à nous. On peut faire les choses autrement, ils auraient pu nous parler, mais ils ne nous ont rien dit », a ajouté l’entraîneur du FC Barcelone.

Des erreurs d’entrée de jeu pénalisent le Barça

Si l’arbitrage a beaucoup fait parler, Flick a aussi rapidement pointé les erreurs défensives à l’origine d’un début de match catastrophique pour le FC Barcelone. Son équipe a encaissé deux buts dans les sept premières minutes, inscrits par Thierno Barry et Tani Oluwaseyi. C’était la première fois que le Barça concédait deux buts aussi tôt dans un match de championnat depuis une rencontre contre le Real Saragosse en novembre 1981.

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« Ils ont pris l’avantage sur les deux premières actions. Sur le premier but, nous avons commis une erreur évidente et ils ont marqué immédiatement », a déclaré Flick en analysant ce début de match cauchemardesque. Il a toutefois salué la réaction de ses joueurs face à l’adversité et leur capacité à se ressaisir avant la pause, même après avoir manqué un penalty qui aurait pu faciliter leur remontée bien plus tôt.

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Les ajustements tactiques permettent la remontée

Les changements d’organisation apportés en seconde période ont été décisifs pour le FC Barcelone, dont la résistance a ouvert la voie à un renversement de situation après la pause. Revenus avec des intentions offensives bien plus marquées, les Barcelonais ont vu Gerard Martin reprendre de la tête un centre de Pedri pour réduire l’écart. À l’heure de jeu, Lopez a repris une passe à ras de terre de Lamine Yamal devant le but pour égaliser. À la 67e minute, Pau Navarro a détourné un centre d’Eric Garcia dans son propre but, donnant l’avantage aux locaux pour la première fois.

Saluant les performances des latéraux Garcia et Joao Cancelo en seconde période , Flick a déclaré : « Dans le football moderne, les latéraux sont très importants, tant en attaque qu’en défense. En seconde période, ils ont été excellents, aidant toujours les ailiers. »

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Flick salue Gerard Martin, joueur en pleine ascension

Parmi les joueurs qui se sont distingués figure Martin, auquel son entraîneur a réservé une mention particulière pour son but et son professionnalisme. Flick a plaisanté au sujet des séances d’entraînement de la semaine qui avaient préparé le défenseur à inscrire ce but crucial.

« Il est toujours prêt à jouer et il a été fantastique. Son évolution et son impact sur l’équipe sont incroyables. Je suis content de lui parce qu’il est très professionnel et très important pour nous », a conclu Flick. Grâce à cette victoire, le FC Barcelone porte son total à 36 points en tête de la Liga, avec trois longueurs d’avance sur le Real Madrid, deuxième, avant son déplacement à Sabah mercredi en Ligue des champions et la réception du Deportivo dimanche en championnat.