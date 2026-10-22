Malgré la défaite face au Paris Saint-Germain sur le score de 4-2, sa première de la saison, le Barça de Hansi Flick est reparti du Parc des Princes avec une série d'indicateurs positifs qui renforcent sa confiance dans sa capacité à poursuivre sa progression, avant le test attendu contre le Real Madrid lors du Clasico de dimanche prochain.

Le club français a dominé tout au long de la rencontre, mais le Barça, malgré l'absence de plusieurs de ses éléments importants, est resté compétitif jusqu'aux dernières minutes, et a même eu l'occasion de prendre l'avantage après que Xavi Espart a inscrit le premier but égalisateur, avant que Lamine Yamal ne ramène son équipe dans le match grâce à un superbe but qui a porté le score à 2-2 à la 79e minute.

Tout en étant conscient de la nécessité de régler ses problèmes défensifs, en particulier le grand nombre de buts encaissés en Ligue des champions, le club catalan a trouvé des raisons d'être optimiste, notamment le brio de son gardien, l'émergence d'un nouveau talent et la capacité à se créer des occasions face à l'une des plus fortes équipes du monde, selon ce qu'a souligné le journal « Mundo Deportivo », proche du club.

Joan García offre de la sérénité au Barça

Joan García représente l'un des principaux points forts sur lesquels le Barça peut s'appuyer dans sa quête d'amélioration de son bilan défensif, après que le gardien a livré une prestation remarquée face au Paris Saint-Germain, repoussant plusieurs occasions dangereuses qui ont maintenu son équipe dans le match.

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García a brillé face à Ferran Torres aux 24e et 29e minutes, et a également repoussé des tentatives de Fabián Ruiz à la 29e minute, et d'Achraf Hakimi à la 51e minute.

Le gardien aurait peut-être pu mieux faire sur la frappe puissante de Désiré Doué qui a abouti au premier but, mais il n'était pas responsable des trois autres buts, venus d'une frappe de Doué, d'une tête de Lucas, d'une frappe de Vitinha de l'extérieur de la surface, puis d'une reprise de Fabián Ruiz à courte distance devant le but.

Xavi Espart, une nouvelle réalité

Xavi Espart, âgé de 19 ans, a attiré tous les regards après avoir prouvé sa capacité à rivaliser au plus haut niveau, lors d'une confrontation difficile face au Paris Saint-Germain, et face à un ailier aussi dangereux que Khvicha Kvaratskhelia.

Le jeune latéral a fait preuve d'un grand calme et d'une grande confiance, et il a réussi à limiter le danger représenté par la star géorgienne à plusieurs reprises, après que ce dernier a failli marquer sur une frappe qui a heurté le poteau en début de rencontre. Espart a également réalisé de bonnes interventions défensives face à Hakimi et Doué.

Son influence ne s'est pas limitée au plan défensif, puisqu'il a inscrit un superbe but qui a ramené le Barça dans le match à 1-1, et il a aussi créé une occasion dangereuse pour Raphinha après un déboulé remarquable qui a laissé l'attaquant brésilien face au gardien Matvei Safonov, mais ce dernier a gâché la tentative.

Le Barça supérieur en possession et à la passe

Malgré sa défaite face au Paris Saint-Germain, le Barça a terminé le match en étant supérieur dans le taux de possession, après avoir conservé le ballon à hauteur de 52,8 % contre 47,2 % pour le club français.

Les joueurs de Flick ont par ailleurs effectué 537 passes, contre 481 pour les locaux, un indicateur de la capacité du club catalan à imposer son style par séquences au cours de la rencontre.

Après une première mi-temps marquée par la domination française, le Barça a entamé la seconde période de meilleure manière, et a maintenu sa supériorité durant une grande partie de celle-ci jusqu'au but de Lucas qui a porté le score à 3-2 à la 79e minute.

Durant cette période, Espart a inscrit son but, tandis que Gavi et Raphinha ont manqué deux occasions nettes, et que Lamine Yamal a marqué un superbe but qui a ramené le Barça à égalité.

Yamal laisse son empreinte malgré les erreurs

Lamine Yamal n'a pas livré l'un de ses meilleurs matchs, mais il a de nouveau prouvé sa capacité à faire la différence face aux grands adversaires, après avoir inscrit un superbe but au Parc des Princes.

Le joueur avait commis une erreur de passe qui a précédé le premier but parisien, mais il ne s'en est pas affecté, et il a poursuivi ses tentatives jusqu'à réussir à inscrire le but de l'égalisation à 2-2 à la 79e minute.

Le Barça n'a toutefois pas longtemps savouré l'égalisation, puisque Paris a repris l'avantage seulement trois minutes plus tard, avant de sceller la rencontre sur le score de 4-2.

Les occasions étaient là, mais l'efficacité offensive a manqué

Le Barça n'était pas incapable de menacer le but du Paris Saint-Germain, même si le gardien Joan García a été soumis à une pression bien plus grande que son homologue Safonov.

Le club catalan a tiré 18 fois contre 22 pour le club français, mais la différence s'est faite dans la précision des tentatives : 15 frappes de Paris ont trouvé le cadre, contre cinq seulement pour le Barça.

Fermín López a manqué une occasion nette face à Safonov à la 40e minute, et Gavi n'a pas non plus réussi à exploiter une autre occasion à la 61e minute. Le gardien français a également repoussé une frappe de Raphinha de l'intérieur de la surface de réparation à la 21e minute.

Raphinha aurait pu marquer à deux autres reprises, mais il n'a pas tiré sur l'une d'elles malgré une occasion favorable à la 18e minute, puis a envoyé une frappe hors du cadre à la 57e minute. Il a aussi échoué à atteindre un centre au ras du sol de Fermín à la 44e minute, tandis que Dani Olmo a été proche de marquer sur une frappe puissante et rasante à la 14e minute.

Ces occasions révèlent que le Barça a su parvenir jusqu'au but de son adversaire, mais qu'il a manqué de la précision requise pour transformer ses tentatives en buts, face à la plus grande efficacité affichée par Paris.

Flick offre du repos à ses éléments clés

Le match a été marqué par des décisions de Hansi Flick concernant la répartition du temps de jeu, à l'approche du Clasico face au Real Madrid.

Rodri a débuté la rencontre sur le banc des remplaçants, avant d'entrer en jeu à la 60e minute, en même temps que les sorties de Pedri et Raphinha pour les ménager.

Gabriel Jesus n'a par ailleurs disputé aucune minute, afin de rester disponible pour le Clasico si l'équipe a besoin de ses services, tandis que Fermín López a débuté la rencontre en tant que remplaçant et n'est entré qu'après la blessure de Dani Olmo, et n'a donc pas disputé l'intégralité du match.

De même, Frenkie de Jong n'a pas été soumis à un grand effort, même s'il n'était pas clair si cela était lié à sa préparation pour la confrontation face au Real Madrid.