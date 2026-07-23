« Le quadragénaire qui ne vieillit pas » : Milan blinde Modric avec un nouveau contrat

Le club italien de l'AC Milan a annoncé aujourd'hui la prolongation du contrat de sa star croate Luka Modric, qui poursuivra ainsi sa mission de meneur de jeu sous les couleurs des Rossoneri pour une saison supplémentaire.

Le club a dévoilé sa décision via son compte officiel sur la plateforme « X », où il a publié une photo de Modric accompagnée de la phrase : « L'avenir porte encore son nom : l'histoire de Luka avec les Rossoneri se poursuit ».

L'AC Milan n'a pas révélé dans son communiqué les détails financiers du nouveau contrat, mais cette prolongation vient couronner les prestations remarquables de l'international croate depuis son arrivée au sein de l'équipe, ainsi que son rôle de leader sur et en dehors du terrain, malgré ses quarante ans.

Modric avait rejoint l'AC Milan à l'été 2025 en provenance du Real Madrid dans le cadre d'un transfert libre, après un parcours historique avec la Maison Blanche, s'imposant rapidement comme l'un des piliers essentiels de l'effectif de l'entraîneur Massimiliano Allegri.

L'AC Milan compte sur la grande expérience de Modric pour se battre pour le titre de Serie A et la Ligue des champions la saison prochaine, lui qui est devenu l'un des joueurs les plus influents du vestiaire et une référence pour les jeunes talents de l'équipe.