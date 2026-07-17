L’Égypte est entrée dans la course pour accueillir la prochaine édition de la Supercoupe d’Espagne, après avoir établi des contacts avec la Fédération espagnole de football afin d’étudier la possibilité d’organiser la compétition dans la capitale, Le Caire, alors que le choix du pays hôte reste incertain.

La RFEF cherche un nouveau terrain d’accueil après l’annulation de l’édition saoudienne, initialement prévue en raison d’un conflit de dates avec la Coupe d’Asie (7 janvier – 5 février), et examine plusieurs offres internationales.

Si le Qatar semblait initialement l’option la plus probable en raison du conflit de calendrier, les récents développements géopolitiques au Moyen-Orient – marqués par l’escalade militaire entre les États-Unis et l’entité sioniste d’une part, et l’Iran d’autre part – ont relancé le débat sur le lieu d’accueil.

Même si les rencontres se déroulent toujours normalement au Qatar, la RFEF examine d’autres options en raison des risques potentiels liés au contexte régional.

Selon le journal espagnol « Marca », la Fédération égyptienne de football a contacté son homologue ibérique pour proposer le Caire comme hôte, mettant en avant la popularité du football espagnol en Égypte, un atout majeur pour garantir le succès sportif et populaire de l’événement.

L’Égypte n’est toutefois pas seule en lice : la Fédération espagnole a également reçu des offres de la Chine, des États-Unis et du Mexique (deux des trois pays hôtes du Mondial 2026), ainsi que d’autres nations intéressées par l’événement.

Le rapport souligne que les relations entre les fédérations égyptienne et espagnole se sont nettement améliorées ces derniers mois, les deux parties ayant réussi à surmonter la crise liée à l’annulation de la « Finalissima » en mars dernier et à conclure un accord pour la tenue du match amical au stade de Cornella.

La Fédération égyptienne a par ailleurs apprécié la fermeté de son homologue après la condamnation des chants discriminatoires entonnés par certains supporters, dont la phrase : « Un musulman, c’est quelqu’un qui ne saute pas ».

La Supercoupe d’Espagne est programmée lors de la première semaine de février, avec des demi-finales déjà calées : le FC Barcelone défiera l’Atlético de Madrid, tandis que le Real Madrid sera opposé à la Real Sociedad.