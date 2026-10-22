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Le Qatar l'accueille à nouveau : dévoilement des dates de la phase finale de la Coupe Intercontinentale des clubs 2026

FIFA Intercontinental Cup
Paris Saint-Germain
France
Qatar

Le Paris Saint-Germain va-t-il de nouveau décrocher le titre ?

Le Qatar aura un nouveau rendez-vous avec l'histoire, en accueillant pour la troisième fois consécutive la phase finale de la Coupe intercontinentale des clubs 2026.

La Fédération internationale de football a publié ce jeudi un communiqué sur son site officiel, par lequel elle a annoncé avoir approuvé l'accueil par le Qatar des trois derniers matches de l'édition en cours de la Coupe intercontinentale des clubs.

Le club mexicain du Deportivo Toluca, champion d'Amérique du Nord, affrontera le champion de la Copa Libertadores pour la Coupe du Derby des Amériques, le mercredi 9 décembre prochain, au stade Jassim Bin Hamad.

Le vainqueur de ce match rencontrera le club sud-africain des Mamelodi Sundowns, champion d'Afrique, sur le même stade, le samedi 12 du même mois, pour le titre de la Coupe du Challenge.

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Quant à la finale, elle opposera le Paris Saint-Germain, champion d'Europe, au vainqueur de ce match, le mercredi 16 décembre, au stade Ahmad Bin Ali, enceinte du Mondial.

Il convient de rappeler que le Qatar a accueilli la phase finale de la Coupe intercontinentale des clubs au cours des deux dernières années, le Real Madrid y ayant été sacré en 2024, tandis que le Paris Saint-Germain a été le champion en 2025.

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