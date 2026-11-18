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Liverpool a remporté la Premier League en 2024-25, mais combien de pièces lui manque-t-il pour rééditer cet exploit ? L’ancien joueur de Liverpool Paul Ince a confié à GOAL qu’au moins trois recrues étaient nécessaires à Anfield. D’autres pourraient s’imposer si certaines stars expérimentées arrivent au terme de leur contrat.

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Certains joueurs se dirigent vers un départ libre

Le défenseur néerlandais Virgil van Dijk, qui porte le brassard de capitaine, quittera Liverpool libre à l’été 2027, à l’expiration de son contrat. Le gardien brésilien Alisson, présent au club depuis longtemps, pourrait suivre le même chemin .

Liverpool a encore le temps d’ouvrir et de conclure des discussions sur la prolongation de ses joueurs clés. Le club ne veut pas se retrouver contraint de renforcer toutes ses lignes au cours d’un seul mercato.

Liverpool a beaucoup dépensé sur le marché des transferts

Le club avait beaucoup dépensé juste après son dernier sacre en championnat, établissant de nouveaux records avec les arrivées de joueurs comme Alexander Isak, Florian Wirtz, Hugo Ekitike et Jeremie Frimpong . Liverpool n’a pas réussi à installer une nouvelle dynastie sur la scène nationale à Anfield, ce qui a fini par coûter son poste à l’entraîneur Arne Slot.

Andoni Iraola dirige désormais l’équipe depuis le banc et a lui aussi obtenu des moyens pour recruter : 123 millions de livres (162 millions de dollars) ont été investis dans Bradley Barcola, l’ancien ailier du Paris Saint-Germain vainqueur de la Ligue des champions. Il n’a pas encore montré son meilleur niveau avec régularité .

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Liverpool semble toutefois bien pourvu en attaque. C’est en défense qu’un sérieux renouvellement pourrait s’imposer, alors que le joueur prêté par Barcelone Ronald Araujo occupe actuellement le poste d’arrière droit par nécessité . La question se pose d’autant plus que Van Dijk se dirige progressivement vers la sortie.

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Comment Liverpool peut-il redevenir candidat au titre ?

Ince en convient. Interrogé sur le nombre de recrues nécessaires pour que Liverpool puisse à nouveau prétendre au titre, l’ancien milieu du club, qui s’exprimait en association avec freebets.com, a déclaré à GOAL : « Quand on regarde Van Dijk aujourd’hui, il a 35 ans, mais il a encore le niveau. Il peut encore jouer. C’est un très bon joueur. Van Dijk est un grand joueur. Mais avec l’âge, cela devient plus difficile. Et on l’a vu par moments cette année : quand un adversaire l’élimine, il n’arrive plus à revenir. Mais il reste un défenseur de classe mondiale. »

« [Jeremy] Jacquet est arrivé et je trouve qu’il a été absolument brillant. Mais Araujo joue arrière droit. Il était défenseur central à Barcelone. [Milos] Kerkez ne m’a pas vraiment convaincu au poste d’arrière gauche. »

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« Au milieu, le jeune [Trey] Nyoni, je pense qu’il va devenir un très, très grand joueur. Barcola doit encore trouver ses marques. Si Liverpool parvient à faire fonctionner ces joueurs ensemble, Wirtz, Barcola et Isak formeront un sacré trio d’attaque. Rio [Ngumoha] arrive aussi. »

« Mais il leur faut un autre défenseur central. Il leur faut absolument deux latéraux, sans aucun doute. Je pense que laisser [Andy] Robertson partir à Tottenham était peut-être une petite erreur. Et évidemment, Trent [Alexander-Arnold] est parti au Real Madrid, il voulait partir. »

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« Il leur faut deux latéraux, sans aucun doute. Je pense toujours qu’Alisson a encore deux bonnes années devant lui. S’ils parviennent à faire fonctionner ce trio d’attaque, avec Gakpo, je pense qu’ils seront compétitifs. »

« Arsenal est évidemment le grand favori pour le titre, mais ne joue pas très bien. Il reste encore beaucoup, beaucoup de chemin à parcourir. Beaucoup de choses peuvent se passer. Et si le collectif de Liverpool trouve ses marques, surtout à Anfield, on ne peut pas encore l’écarter de la course au titre. »

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Manchester United attendu à Anfield

Liverpool occupe actuellement la quatrième place du classement de Premier League, avec 18 points pris en 10 matches. Le club compte déjà neuf points de retard sur Arsenal, champion en titre, mais n’est pas encore totalement hors course.

Les joueurs de Liverpool pourraient obtenir un résultat qui leur remonterait le moral lors de leur prochain match. Ils reprendront la compétition dimanche à Anfield, après la trêve internationale de novembre, en accueillant leurs vieux rivaux de Manchester United et leur nouvel entraîneur Mauricio Pochettino .