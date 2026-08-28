Le PSV a formulé une offre officielle à Sparta Rotterdam pour Ayoni Santos, confirme Rik Elfrink de l’Eindhovens Dagblad dans le sillage du journaliste mercato Mounir Boualin. Les Eindhovenois ont vu leur proposition être rejetée immédiatement.

Le PSV a laissé partir Couhaib Driouech à Vigo Celta cette semaine et est donc à la recherche de renforts offensifs. Santos (21 ans), capable d’évoluer aussi bien à l’aile gauche qu’au poste de numéro 10, est vu au Philips Stadion comme le candidat rêvé.

La première offre, de « quelques millions », a été envoyée à la poubelle par Sparta. Les Kasteelheren veulent toucher environ 5 à 5,5 millions d’euros pour Santos, qui est sous contrat jusqu’à la mi-2029.

L’international cap-verdien, sélectionné une fois, a jusqu’ici disputé 32 matches avec l’équipe première de Sparta, où il a également été formé. La semaine dernière contre le FC Utrecht (3-3), il a impressionné avec plusieurs actions éclatantes.

Le PSV a jusqu’au 2 septembre à 23 h 59 pour boucler le transfert, puisque le mercato ferme alors aux Pays-Bas. Reste à voir si le transfert se concrétisera réellement, car l’an dernier, les clubs n’étaient pas parvenus à un accord pour Marvin Young.

Le champion des Pays-Bas travaille également activement sur la venue de Sami Ouaissa, mais aucun accord entre les clubs n’a encore été trouvé. Un accord personnel ne posera aucun problème : Ouaissa veut franchir le pas.

En outre, il semble que Joël van den Berg et Esmir Bajraktarevic vont quitter le club. Ce dernier peut partir du PSV selon l’Eindhovens Dagblad, surtout si Ouaissa rejoint Eindhoven.

Le joueur du Jong PSV Van den Berg (19 ans) suscite l’intérêt du Celtic, qui serait prêt à débourser environ quatre millions d’euros. Il n’y a toutefois pas encore d’offre concrète. Le milieu central est sous contrat avec le PSV jusqu’à la mi-2028.



