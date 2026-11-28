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Le PSV a une alternative à Kevin De Bruyne en vue. Le club d'Eindhoven pense à Ardon Jashari, de l'AC Milan, selon la branche suisse de Sky Sports.

Le PSV veut recruter un nouveau milieu de terrain en janvier et cherche depuis quelque temps à faire venir De Bruyne. Un contrat de deux ans a déjà été conclu avec le Belge.

Mais De Bruyne et son club, Naples, ne parviennent pas encore à un accord. Le PSV a proposé deux millions d'euros, tandis que Naples en attend plutôt sept millions.

La conclusion de l'opération reste incertaine. Le PSV a donc cherché d'autres options et Jashari est apparu sur son radar.

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Le PSV souhaite obtenir le prêt du milieu suisse de l'AC Milan avec une option d'achat. De son côté, le club italien n'est pas opposé au départ du joueur.

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Selon Sky Sports, le leader de l'Eredivisie a déjà pris contact avec l'entourage de Jashari. Le joueur est, lui aussi, ouvert à un transfert à Eindhoven, temporaire ou non.

Le milieu, qui compte seize sélections avec la Suisse, est arrivé du Club Bruges à l'été 2025 pour 36 millions d'euros, mais ne s'est pas encore vraiment imposé à Milan.

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En 32 matches avec le géant déchu, il n'a inscrit qu'un but et délivré deux passes décisives. Ce but, il l'a d'ailleurs marqué le week-end dernier contre Frosinone, lors d'une victoire 5-1.

À 22 ans, Jashari a déjà disputé 16 matches avec la Suisse et était considéré au Club Bruges comme l'un des plus grands talents d'Europe.