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Le PSV a une alternative à Kevin De Bruyne en tête. Le club d’Eindhoven s’intéresse à Ardon Jashari, de l’AC Milan, selon la branche suisse de Sky Sports.

Le PSV veut recruter un nouveau milieu de terrain en janvier et cherche depuis quelque temps à faire venir De Bruyne. Un contrat de deux ans a déjà été convenu avec le Belge.

De Bruyne n’a toutefois pas encore trouvé d’accord avec son club, Naples. Le PSV a proposé deux millions d’euros, mais Naples en attend plutôt sept millions.

La concrétisation de ce transfert reste incertaine, ce qui a conduit le PSV à chercher d’autres pistes. Jashari est ainsi apparu sur ses radars.

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Le PSV souhaite obtenir le prêt du milieu suisse de l’AC Milan avec une option d’achat. De son côté, le club italien n’est pas opposé au départ du joueur.

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Selon Sky Sports, le leader de l’Eredivisie a déjà pris contact avec l’entourage de Jashari. Le joueur est, pour sa part, ouvert à un transfert, éventuellement temporaire, à Eindhoven.

International suisse à seize reprises, il est arrivé du Club Bruges à l’été 2025 pour 36 millions d’euros, mais ne s’est pas encore vraiment imposé à Milan.

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En 32 matches avec ce géant déchu, il n’a marqué qu’un but et délivré deux passes décisives. Il a inscrit ce but le week-end dernier contre Frosinone, lors d’une victoire 5-1.

À 22 ans, Jashari compte déjà 16 sélections avec la Suisse et était considéré, au Club Bruges, comme l’un des plus grands espoirs d’Europe.