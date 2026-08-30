Le PSV trouve un accord et laisse partir pour quatre millions d’euros un joueur désireux de quitter le club

Le PSV a trouvé un accord de principe avec le Celtic pour le transfert de Joël van den Berg, rapporte Rik Elfrink de l’Eindhovens Dagblad. Le milieu de terrain devrait rapporter « environ quatre millions d’euros » au PSV.

Âgé de dix-neuf ans, Van den Berg est passé par les centres de formation de l’Ajax et de Vitesse avant de rejoindre le PSV en 2023. Il y a évolué avec les moins de 18 ans, les moins de 19 ans et Jong PSV.

Van den Berg a participé à la préparation estivale avec l’équipe première du PSV et l’entraîneur Peter Bosz lui a également accordé du temps de jeu lors des matches amicaux. Après ses débuts officiels avec l’équipe première l’an dernier, il a encore disputé cinq rencontres.

Sous les couleurs de Jong PSV, Van den Berg a disputé 39 matches. Avec onze buts et quatre passes décisives, le « milieu box-to-box » a aussi apporté une solide contribution offensive au sein de l’équipe réserve du champion des Pays-Bas.

« Le joueur du PSV va directement viser du temps de jeu en équipe première au Celtic, quelque chose qui semblait difficilement réalisable au PSV à l’heure actuelle », analyse Elfrink à propos de ce transfert. « Van den Berg, solide physiquement, faisait certes partie des meilleurs joueurs de Jong PSV, mais il n’entrait pas encore vraiment dans les plans du PSV. »

Van den Berg voulait absolument rejoindre la Scottish Premiership, où il pense pouvoir exploiter au mieux ses qualités. Le PSV n’avait pas besoin de le laisser partir, mais les deux parties ont choisi d’un commun accord de coopérer à son départ et d’encaisser une indemnité de transfert.

Van den Berg est loin d’être le premier joueur de Jong PSV à partir cet été. Jordy Bawuah a ainsi rejoint le FC Twente cette semaine, tandis que Sami Bouhoudane a choisi le SC Cambuur. De plus, Sol Sidibé pourrait rejoindre le KV Malines avant la date limite du mercato.