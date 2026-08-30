Le PSV trouve un accord avec le FC Twente : Sam Lammers fait son retour à Eindhoven

Le PSV et le FC Twente sont parvenus à un accord pour le transfert de Sam Lammers, rapporte l’Eindhovens Dagblad dans le sillage du journaliste mercato Mounir Boualin. L’attaquant passera sa visite médicale lundi.

Le PSV suit Lammers depuis quelque temps déjà, lui qui est relégué au second plan à Twente. Le buteur de 29 ans est rapidement passé, à Enschede, du statut de premier à celui de troisième attaquant.

Après l’arrivée de Wout Weghorst, le natif de Tilbourg s’est retrouvé sur le banc et, très tôt dans la saison, l’entraîneur John van den Brom a décidé de faire de Lucas Vennegoor of Hesselink (20 ans) son deuxième attaquant.

Dans le même temps, le PSV était justement à la recherche d’un nouvel avant-centre, Alassane Pléa étant blessé et l’entraîneur Peter Bosz ne disposant que d’un seul pur attaquant en la personne de Ricardo Pepi.

Guus Til peut aussi évoluer en numéro 9, mais c’est avant tout un milieu de terrain, et le club a donc tout mis en œuvre pour boucler l’arrivée de Lammers. Twente réclamait initialement 3,5 millions d’euros, mais cela s’est avéré irréaliste.

Selon Boualin, l’indemnité de transfert demandée n’était « pas négociable » pour le PSV. « Au cours de la période récente, le prix demandé par le FC Twente a baissé et, au final, les deux clubs parviennent désormais à se rejoindre sur les grandes lignes. »

Pour Lammers, le PSV est un terrain bien connu. Il y a longtemps évolué au sein du centre de formation du club au cours de la décennie précédente, avant de totaliser 29 matches officiels avec l’équipe première. Lammers y a inscrit six buts. En 2020, il a été vendu à l’Atalanta pour près de dix millions d’euros.