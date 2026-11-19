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Le PSV n'abandonne pas la piste Kevin De Bruyne, rapporte Nicolo Schira. Le journaliste italien spécialiste du mercato avait été le premier, la semaine dernière, à faire état de l'intérêt du PSV pour le milieu de terrain belge.

Le club d'Eindhoven a formulé une offre de deux millions d'euros en début de semaine, mais Napoli l'a aussitôt rejetée.

Le club, avec lequel De Bruyne est sous contrat jusqu'à l'été prochain, réclame entre sept et huit millions d'euros pour le joueur.

Le PSV ne veut pas payer cette somme, mais ne renonce pas à recruter De Bruyne. Le club va soumettre une nouvelle offre au club italien vendredi.

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Selon De Telegraaf, il sera difficile de combler l'écart entre deux et sept millions d'euros, mais le PSV compte tout de même essayer. De Bruyne reste la cible prioritaire du club pour le mercato hivernal, selon Schira.

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De Bruyne, de son côté, souhaite ardemment rejoindre le PSV. Le meneur de jeu de 35 ans s'est déjà entendu sur un contrat de deux ans avec le champion des Pays-Bas.

De Bruyne évolue à Napoli depuis l'été 2025. Le club italien avait alors recruté gratuitement le milieu de terrain en provenance de Manchester City, mais lui avait versé des millions d'euros en salaire et en prime à la signature.

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Depuis son arrivée, le Belge a disputé 36 matches avec Napoli. Il a inscrit neuf buts et délivré six passes décisives.