Filip Kostic passera sa visite médicale mercredi à Eindhoven, rapportent Mounir Boualin et Rik Elfrink. Le Serbe arrive libre.

Le PSV travaillait déjà depuis un certain temps pour attirer le gaucher, libre depuis le mois dernier après son départ de la Juventus.

Le club d’Eindhoven a longtemps lutté avec l’AEK Athènes pour la signature de l’ancien joueur, entre autres, du FC Groningue, et en est donc sorti vainqueur.

Kostic doit venir renforcer le poste d’arrière gauche à Eindhoven. Il remplace Anass Salah-Eddine, qui souhaitait tenter sa chance à l’AS Rome, d’où il avait été prêté.

Plus tôt mardi, Voetbalzone, Boualin et Elfrink avaient également annoncé que Kodai Sano passerait lui aussi sa visite médicale mercredi.

Le Japonais a fait ses adieux à ses coéquipiers de NEC à Athènes et prendra encore l’avion mardi soir pour Eindhoven afin de finaliser son transfert.

Plus tôt dans cette période de transferts, le PSV a recruté Sven Mijnans. Le milieu de terrain est arrivé en provenance de l’AZ pour treize millions d’euros