Le PSV souhaite supprimer toute clause libératoire dont le montant est inférieur à 18 millions d'euros

Selon l'Eindhovens Dagblad, le PSV envisage de réévaluer à la hausse le contrat en cours de Mauro Júnior. Le club champion d'Eindhoven souhaite ainsi contourner la clause de résiliation du latéral gauche, qui peut également évoluer au milieu de terrain.

Selon Voetbal International, cette clause s’élèverait à dix-huit millions d’euros, mais Rik Elfrink, journaliste spécialisé du club pour l’ED, estime ce montant nettement inférieur.

Le FC Porto de Francesco Farioli surveille la situation avec attention, même si aucun intérêt officiel n’a encore été formulé et que le club néerlandais n’a reçu aucune offre initiale pour le défenseur brésilien.

Sous contrat jusqu’en 2026, le joueur n’est pas encore pressé de prolonger, mais la direction veut sécuriser son avenir et éviter un départ anticipé. « Le PSV souhaite supprimer cette clause et prolonger le contrat de Mauro, ce qui implique de fixer un nouveau montant de transfert plus élevé pour l’avenir. »

Selon l’ED, le club doit lui proposer une offre généreuse afin, notamment, de devancer le FC Porto. Selon certaines informations, le grand club portugais serait prêt à offrir quinze millions d’euros et un salaire conséquent, ce qui augmente considérablement le risque que le PSV finisse par laisser partir le Brésilien.

Polyvalent, Mauro Júnior (27 ans) compte exactement 200 matchs sous le maillot du PSV, au cours desquels il a marqué neuf buts et délivré 31 passes décisives. La saison dernière, il a largement contribué au troisième titre consécutif des Eindhovennais.

Séville s’était déjà intéressé au latéral gauche sud-américain. En avril 2025, il avait finalement prolongé son contrat avec le PSV pour plusieurs années.