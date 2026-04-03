Le PSV s'intéresse à un attaquant qui avait été pressenti pour rejoindre le Feyenoord l'année dernière

Youssef Chermiti figure sur la liste du PSV, comme l'a révélé vendredi Rik Elfrink du Eindhovens Dagblad. Le nom de l'attaquant des Rangers (21 ans) avait déjà été évoqué en janvier, lorsque Peter Bosz était à court d'attaquants au Philips Stadion.

Chermiti avait été pressenti l'année dernière pour rejoindre le Feyenoord, mais cela n'avait pas abouti. Le jeune attaquant portugais, qui mesure 1,92 mètre, est sous contrat avec le grand club de Glasgow jusqu'à l'été 2029.

L'attaquant, dont le nom circule au PSV, a trouvé le chemin des filets à neuf reprises cette saison en Premier League écossaise, en 23 apparitions. Chermiti a récemment inscrit deux buts magnifiques lors de l'Old Firm contre le Celtic, qui a arraché un point in extremis (2-2) à Ibrox.

Chermiti a joué auparavant au Sporting Portugal et à Everton. Elfrink s'attend à ce que les Rangers demandent au moins dix millions d'euros si le PSV ou un autre club fait une première offre.

Selon Elfrink, Álvaro Rodriguez (Elche) et Mika Biereth (AS Monaco) figurent depuis longtemps sur la liste du directeur technique Earnest Stewart. La liste de recrutement du PSV compte généralement entre six et douze noms, souligne l'observateur du PSV.

Le PSV a annoncé cette semaine qu'il ne levait pas l'option sur Myron Boadu. Il est toutefois vrai que le leader du championnat d'Eindhoven peut toujours entamer des discussions avec l'attaquant en vue d'une prolongation de leur collaboration. Le contrat de Boadu avec le PSV court jusqu'au 30 juin de cette année, avec une option du club pour une année supplémentaire.

Ricardo Pepi semblait sur le point d'être vendu à Fulham pour un montant maximal de 40 millions d'euros. Les deux clubs ne sont finalement pas parvenus à s'entendre, ce qui fait que l'attaquant américain reste pour l'instant à Eindhoven.