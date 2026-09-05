Le PSV a tenté de faire venir Ladislav Krejcí à Eindhoven dans les derniers jours du mercato, rapporte Rik Elfrink du Eindhovens Dagblad. L’international tchèque aux 30 sélections devait renforcer la défense de l’équipe de Peter Bosz, mais Wolverhampton Wanderers n’a pas coopéré à un transfert.

Selon Elfrink, le PSV s’est manifesté auprès des Wolves juste avant la fermeture du marché des transferts pour tenter de récupérer Krejcí. Les Eindhovenois ont toutefois essuyé un refus catégorique dans leur tentative.

Le fait que le PSV était encore à la recherche d’un renfort défensif était déjà clair. Le club a réussi à faire venir Lutsharel Geertruida en prêt en provenance du RB Leipzig, avec une option d’achat, mais souhaitait en plus ajouter un défenseur central supplémentaire.

Krejcí faisait partie des joueurs suivis de près dans ce cadre. Son nom avait déjà circulé à Eindhoven en août et le PSV a décidé de tenter à nouveau sa chance dans la phase finale du mercato.

Un accord avec Wolverhampton Wanderers n’a finalement pas été trouvé. Le club anglais a fermé la porte, privant ainsi le PSV de l’arrivée du défenseur tchèque.

Âgé de 27 ans, Krejcí peut évoluer à plusieurs postes. Il peut jouer dans l’axe de la défense, mais est aussi régulièrement utilisé comme milieu défensif.

Selon Transfermarkt, Krejcí possède une valeur marchande de 22 millions d’euros. Avant son passage à Wolverhampton Wanderers, il a notamment porté les couleurs du Sparta Prague et de Gérone, avec lequel il a également disputé la Ligue des champions.

Cet été, Krejcí portait en outre le brassard de capitaine avec la sélection tchèque lors de la Coupe du monde. Le défenseur a inscrit le but d’ouverture lors du match d’ouverture de son pays contre la Corée du Sud (défaite 2-1) en plaçant de la tête une longue touche dans le but. La Tchéquie a finalement été éliminée dès la phase de groupes avec un seul point.







