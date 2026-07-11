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MijnansIMAGO
Bart DHanis

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Le PSV remporte son premier match avec Mijnans ; Bosz fait soudainement entrer sur le terrain un joueur sans contrat

PSV vs Rakow
PSV
Rakow
Jeux d'amitié des clubs

Samedi après-midi, le PSV a disputé un match amical contre le club polonais de Rakow. Sur la pelouse de De Herdgang, la rencontre, qui a duré 120 minutes, s’est conclue par une victoire 3-2 des Eindhovenois.

Les Eindrioniens ont rapidement pris les devants : après seulement quatre minutes, le latéral droit Kiliann Sildillia a ouvert le score de la tête sur un corner tiré par Joey Veerman.

Mais le numéro quatre polonais a rapidement réagi. Après un premier but refusé, Adin Molnar, face à Nick Olij, a égalisé.

Peu après, les visiteurs ont même pris l’avantage. Patryk Makuch a repris de la tête un centre venu de l’aile.

L’avantage n’a toutefois pas duré. Bien lancés en profondeur, les Eindhoviens ont rapidement effacé leur retard par l’intermédiaire de Couhaib Driouech, dont la conclusion était imparable.

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Furieux, les Polonais estimaient qu’une faute avait été commise au préalable ; leur capitaine Fran Tudor a même écopé d’un carton rouge avant de revenir sur la pelouse après des excuses.

Au cours de la deuxième heure, le PSV a dominé les débats. Après cent minutes de jeu, l’équipe de Peter Bosz a repris l’avantage. Cette fois, c’est Gino Verhulst, le cousin de Cody Gakpo, qui a marqué d’un tir lointain : 3-2.
Peu avant la fin, Myron Boadu a remplacé Alassane Pléa, une entrée inattendue puisque l’attaquant, désormais sans contrat, ne s’entraîne plus qu’avec le groupe pro.

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