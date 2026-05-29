« Le PSV pourrait tirer profit du départ d'un joueur sélectionné pour la Coupe du monde grâce à l'intérêt manifesté par Naples »

Selon le Corriere dello Sport et l’expert des transferts Gianluca Di Marzio, Naples s’intéresse de près à Matej Kovář. Le club italien, toujours à l’affût de renfort pour son effectif, voit dans le gardien du PSV, âgé de 26 ans, une option crédible pour la saison prochaine, en fonction de l’évolution de la situation de ses gardiens actuels.

Prêté la saison passée par le Bayer Leverkusen, le Tchèque a rapidement convaincu le PSV, qui a levé son option d’achat de cinq millions d’euros dès janvier et lui a offert un contrat jusqu’en 2030.

Il a gagné sa place au détriment de Nick Olij lors de la préparation estivale et s’est rapidement imposé comme le numéro un incontesté du club. Toutes compétitions confondues, il a disputé 44 matchs officiels, gardant ses cages inviolées à huit reprises.

Avec lui dans les cages, le club d’Eindhoven a connu une saison couronnée de succès : un titre national et, surtout, une impressionnante victoire 6-2 contre Naples lors de la phase de groupes de la Ligue des champions. Cette rencontre aurait particulièrement frappé les esprits en Italie.

Selon Di Marzio, le club italien surveille de près la situation du gardien tchèque et anticipe les possibles départs d’Alex Meret et de Vanja Milinkovic-Savic. « Si l’un des deux part, Naples pourrait recruter Kovár », a déclaré l’expert transfert de Sky Sport Italia.

Naples a nommé Massimiliano Allegri au poste d’entraîneur ; ce dernier serait séduit par le profil de Kovár.

Pour l’instant, on ignore si le PSV est disposé à le laisser partir. Le club le présente comme son gardien titulaire pour la saison à venir, et Transfermarkt estime sa valeur à huit millions d’euros.

Kovár se prépare actuellement avec la République tchèque pour la Coupe du monde en Amérique du Nord, où elle évoluera dans le groupe A aux côtés du Mexique, de l’Afrique du Sud et de la Corée du Sud.