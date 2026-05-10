Le PSV pourrait jouer un rôle décisif dans la course à la troisième place lors de la dernière journée de championnat. Les Eindhovenais recevront le FC Twente et pourraient ainsi décider, indirectement, si l’Ajax manquera les barrages de la Ligue des champions. L’Ajax, actuellement à trois points du club d’Enschede, semble avoir besoin d’un miracle.

Battu à domicile par le FC Utrecht (1-2), le club ajacide entretient malgré tout un mince espoir au soir de la dernière journée de Vriendenloterij Eredivisie.

Un simple match nul suffirait au PSV pour éteindre les derniers espoirs ajacides. Dans ce scénario, l’Ajax serait mathématiquement éliminé de la course à la troisième marche du podium et devrait se contenter des barrages européens. En revanche, si le PSV l’emporte et que l’Ajax bat le SC Heerenveen, le cinquième au classement pourrait encore ravir la troisième place, à condition que le NEC ne gagne pas à domicile contre Go Ahead Eagles.

Les Tukkers, auteurs d’une large victoire 4-0 contre le Sparta Rotterdam, occupent actuellement la troisième marche du podium et ont leur destin en mains pour le barrage de la Ligue des champions.

Un nul ne leur garantit toutefois pas encore la qualification, car une victoire du NEC face à Go Ahead Eagles pourrait encore les doubler au classement, les deux formations possédant actuellement la même différence de buts.

L’Ajax, de son côté, doit absolument s’imposer sur la pelouse du SC Heerenveen pour entretenir ses maigres espoirs. Autrement dit, la 34e journée s’annonce palpitante, et le PSV pourrait, à son corps défendant, y jouer un rôle décisif.

L’entraîneur Peter Bosz n’envisage aucun autre résultat qu’une victoire. « Nous voulons gagner », a-t-il déjà prévenu Twente. Lors de son dernier déplacement de la saison, le PSV n’avait pas tremblé face à Go Ahead et s’était imposé 4-1.