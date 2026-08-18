Le PSV peut recruter définitivement Geertruida pour ce montant de plusieurs millions d’euros

Le PSV obtient Lutsharel Geertruida en prêt en provenance du RB Leipzig, a annoncé Fabrizio Romano mardi sur X. L’expert italien du marché des transferts a également révélé pour quel montant le club d’Eindhoven pourra lever définitivement l’option sur le défenseur.

Selon Romano, le PSV pourra recruter définitivement Geertruida l’an prochain pour quinze millions d’euros. Le grand club néerlandais semble en mesure de présenter l’international néerlandais à court terme au Philips Stadion.

Le Eindhovens Dagblad assure que le PSV a négocié une option d’achat « libre » et n’est donc pas obligé d’acheter Geertruida en 2027. Le défenseur est sous contrat en Allemagne jusqu’à la mi-2029.

Geertruida a été recruté en 2024 pour 20 millions d’euros en provenance de Feyenoord. La saison dernière, il a évolué en prêt à Sunderland, qui a décidé de ne pas le recruter définitivement à Leipzig.

Geertruida va donc désormais jouer pour le rival, le PSV. Le club d’Eindhoven avait déjà trouvé depuis un certain temps un accord personnel avec Geertruida, qui souhaite revenir aux Pays-Bas malgré l’intérêt de plusieurs championnats.

La Real Sociedad et Everton ont manifesté leur intérêt, et l’Ajax s’est également brièvement renseigné sur la disponibilité de l’international néerlandais aux 21 sélections. Le PSV a toutefois eu le dernier mot, et Peter Bosz tient ainsi le renfort défensif qu’il souhaitait.

Le PSV affronte le FC Groningue dimanche, un club qui a bien commencé la saison. On ne sait pas encore si Geertruida pourra déjà y faire ses débuts avec le champion en titre.