Le PSV négocie avec un autre club au sujet du départ de Dennis Man

Dennis Man pourrait déjà quitter le PSV après seulement un an. Voetbal International rapporte lundi que la Lazio espère recruter l’ailier de 28 ans en provenance du PSV. Selon l’hebdomadaire, le club italien souhaite l’obtenir sous forme de prêt.

De Telegraaf fait également état de l’intérêt de la Lazio. Le journal écrit que « les clubs sont en négociation au sujet d’un transfert, avec également un prêt comme option ».

Le PSV a payé 9 millions d’euros à Parme l’été dernier pour faire venir Man à Eindhoven. Lors de sa première saison, le gaucher n’a toutefois pas réussi à s’imposer comme un titulaire indiscutable.

Man peut néanmoins se prévaloir de statistiques solides. En 2 156 minutes de jeu, réparties sur 39 matches officiels, le Roumain a inscrit onze buts et délivré sept passes décisives.

Man, qui est sous contrat à Eindhoven jusqu’à la mi-2029, fait face à une forte concurrence au PSV. Ivan Perisic, Ruben van Bommel, Amir Bouhamdi et Esmir Bajraktarevic peuvent notamment évoluer sur les ailes, et le PSV va également se renforcer avec Sami Ouaissa, en provenance du NEC.

Man a déjà joué en Italie sous les couleurs de Parme. En 142 matches officiels, l’attaquant a inscrit 28 buts et délivré 17 passes décisives avec le club.

La Lazio occupe actuellement la quatrième place de Serie A avec six points en deux matches. Kenneth Taylor, Tijjani Noslin et Josip Sutalo évoluent notamment au sein du club.