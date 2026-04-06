Le PSV ne se montre pas à la hauteur d'un vrai champion sur un point : « Même à l'Ajax, ce n'est pas aussi grave »

Le PSV s'est sacré dimanche champion plus tôt que jamais. Cela s'est produit après le match nul du deuxième, le Feyenoord, en déplacement chez le FC Volendam (0-0). Le journaliste Willem Vissers estime que le PSV mérite sa place de leader et ne comprend pas les critiques selon lesquelles les joueurs d'Eindhoven seraient « les champions de la médiocrité ».

Feyenoord et l'Ajax, entre autres, suivent à bonne distance de l'équipe de Peter Bosz. « Mais le PSV n'y est pour rien si les autres sont si mauvais. Je trouve que c'est le champion de la supériorité », conclut Vissers le lendemain de la conquête du titre national dans Voetbalpraat.

Vissers souligne également un point à améliorer. Le PSV encaisse beaucoup de buts, comme à domicile contre le FC Utrecht, qui, après avoir été mené 0-2, a finalement été battu 4-3. « Deux choses ressortaient clairement. La fragilité défensive. Ils ont encaissé quarante buts, même l’Ajax en a encaissé moins (37, ndlr). D’un autre côté, il a été très facile de marquer. »

Kenneth Perez s’étonne lui aussi de la faiblesse défensive à Eindhoven. « Très souvent, ça ne tient tout simplement pas la route. Je trouve que c’est un nombre extrêmement élevé de buts encaissés pour un championnat qui n’est pas très fort », soupire l’ancien milieu de terrain du PSV.

Maarten Wijffels, son voisin de table, trouve intéressant de voir ce que le PSV va faire sur le marché des transferts cet été. « Je pense que le PSV ferait bien de repartir en tournée latine. Le venin latin est aussi dans son ADN. Citez-les, les Héctor Moreno. »

« Pourquoi le PSV ne pourrait-il pas recruter un Héctor Moreno ? Je pense que c’est encore possible. Mais faut-il miser là-dessus ou non ? Je pense qu’ils vont peut-être recommencer à le faire », se met Wijffels un instant à la place du directeur technique Earnest Stewart.

Perez a quelques réserves. « À l’époque, ils avaient des entraîneurs issus des structures défensives. Nous ne connaissons pas beaucoup de Sud-Américains qui aiment courir vers l’avant et se retrouver seuls. »