Le PSV met de l’eau dans son vin et semble tenir la recrue rêvée

Le PSV espère fortement que Kodai Sano évoluera au Philips Stadion à la fin du mercato, écrit Rik Elfrink pour l’Eindhovens Dagblad. Un optimisme prudent entoure aussi Filip Kostic.

La semaine dernière, le PSV avait décidé d’interrompre les négociations avec le NEC concernant un transfert de Sano. Le champion jugeait le prix demandé par le club de Nimègue excessif.

Les discussions ont toutefois repris cette semaine. Selon Elfrink, les deux clubs vont « faire des concessions ». Sano semble pouvoir rejoindre le PSV après les tours préliminaires de la Ligue des champions.

Mardi soir, le NEC dispute la première manche de cette double confrontation face à l’Olympiakos. Le match retour est prévu la semaine prochaine en Grèce.

Si le NEC sort vainqueur de cette confrontation, un match de barrage l’attendra contre l’Union Saint-Gilloise ou Bodø/Glimt, selon l’équipe qui remportera cette double confrontation. D’après Elfrink, le PSV espère voir Sano jouer à Eindhoven à la fin du mois d’août, ce qui laisse entendre que le NEC souhaite le conserver pour la qualification à la C1.

Un certain optimisme règne également au sujet de Kostic. Le club eindhovenois lutte avec l’AEK Athènes pour obtenir sa signature. Le champion de Grèce voulait une réponse avant mardi, mais a déjà prolongé l’échéance d’un jour. Kostic semble pencher pour un transfert au PSV.