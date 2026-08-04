Le PSV frappe fort à NEC : Kodai Sano quitte le groupe de Ligue des champions pour passer sa visite médicale

Kodai Sano ne figure pas dans le groupe de NEC mardi soir pour le duel de Ligue des champions contre l’Olympiakos. Le milieu de terrain japonais rentre aux Pays-Bas pour passer sa visite médicale au PSV, selon des sources de Voetbalzone.

Sano était depuis un certain temps dans le viseur de clubs d’Eredivisie comme de l’étranger. L’Ajax et le PSV avaient manifesté leur intérêt. Rik Elfrink, du Eindhovens Dagblad, a indiqué lundi soir que NEC et le PSV faisaient désormais tous deux des concessions.

Des sources fiables confirment désormais à Voetbalzone que Sano ne fait pas partie du groupe du club de Nimègue. Le milieu de terrain prend l’avion pour les Pays-Bas et passera sa visite médicale à Eindhoven.

Initialement, NEC devait réclamer environ dix-huit millions d’euros, bonus compris. Le club de Nimègue revoit toutefois ses exigences à la baisse et recevra, selon les informations, quinze millions d’euros, bonus compris, pour le milieu défensif.

Le PSV avait auparavant mis fin aux négociations, estimant que le Japonais de 22 ans était trop cher. NEC accorde désormais au milieu important le transfert qu’il souhaitait vers le champion en titre.

L’équipe de Dick Schreuder affronte l’Olympiakos mardi soir à 20 heures en Grèce. NEC dispute pour la première fois de son histoire les tours préliminaires de la Ligue des champions.

Si le club de Nimègue remporte cette double confrontation, il affrontera en barrages l’Union Saint-Gilloise ou Bodø/Glimt. L’identité de l’adversaire dépendra du vainqueur de cette double confrontation.