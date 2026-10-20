Le PSV fait preuve de caractère à Porto et s’impose pour la première fois en Ligue des champions

Le PSV s’est imposé 0-1 mardi face au FC Porto en phase de groupes de la Ligue des champions. Il s’agit de la première victoire du club d’Eindhoven dans cette phase de championnat, après un match nul 1-1 contre le Shakhtar Donetsk et une défaite 1-0 face au RB Leipzig. Guus Til a inscrit le but de la victoire après la pause.

Ivan Perisic est passé tout près de l’ouverture du score dès la sixième minute, mais le Croate a placé sa tête juste au-dessus sur un centre de Lutsharel Geertruida. À l’autre bout du terrain, Oskar Pietuszewski a trouvé le petit filet extérieur après un contre rapide de Porto. L’ailier polonais a de nouveau tiré à côté peu après, alors qu’il était en bonne position.

Le début de match était animé : Til a enroulé le ballon juste à côté du poteau droit. Le PSV n’avait pas peur de l’équipe de Francesco Farioli et exerçait un pressing haut pour tenter de récupérer rapidement le ballon. Porto avait visiblement du mal à faire face au jeu des visiteurs.

Après près d’une demi-heure de jeu, l’arbitre Daniel Siebert a refusé d’accorder un penalty lorsque Pietuszewski est tombé facilement après un contact avec Til. Le PSV a continué à attaquer et a regretté le tir de Mauro Júnior, passé au-dessus du but depuis l’extérieur de la surface.

Peu avant la pause, Filip Kostic a semblé en mesure d’ouvrir le score après une perte de balle d’Alberto Costa, mais la tentative du latéral gauche est passée à côté. Dest a lui aussi tenté sa chance, sans que le PSV parvienne à prendre l’avantage au terme des 45 premières minutes.

Porto a accentué la pression après la pause et le PSV a eu plus de mal à construire ses attaques. L’équipe de Bosz a dû jouer de manière plus défensive et prendre moins de risques vers l’avant. Le PSV est néanmoins passé tout près de l’ouverture du score lorsque la frappe puissante d’Esmir Bajraktarevic a heurté le poteau. Le 0-1 est finalement arrivé peu après : le ballon est passé par Bajraktarevic et Mijnans avant de parvenir à Til au second poteau, qui l’a poussé au fond.

Le PSV a pris confiance et Diogo Costa a repoussé Mijnans, bien placé. À la 68e minute, un tir dévié de Dest est passé juste au-dessus de la barre. De l’autre côté, Kovár a maintenu le PSV à flot grâce à un bel arrêt, avant que Geertruida ne dégage sur la ligne une tentative de Victor Froholdt. Le PSV était sous pression : juste après, Dest a empêché Porto d’égaliser.

Le club d’Eindhoven a tenu bon en fin de match et décroche une belle victoire européenne. Son prochain obstacle sera le Club Bruges, le 4 novembre. Le choc contre le Real Madrid suivra le 24 novembre.