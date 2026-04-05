Le PSV fait part d'une nouvelle inquiétante concernant Jerdy Schouten, qui manquera la Coupe du monde

Le PSV fera le point dimanche sur la blessure de Jerdy Schouten. Le défenseur, également milieu de terrain, s'est tordu le genou samedi lors du match contre le FC Utrecht (4-3) et a quitté le terrain du Philips Stadion sur une civière, visiblement très affecté. Une opération est nécessaire, ce qui signifie que Schouten manquera de toute façon la Coupe du monde.

« Jerdy Schouten a subi une blessure au ligament croisé lors du match contre le FC Utrecht, qui nécessite une opération. C'est ce qu'ont révélé des examens médicaux complémentaires effectués dimanche. Un plan de traitement concret sera établi la semaine prochaine en concertation », peut-on lire dans le communiqué du PSV.

Schouten a lui aussi réagi à cette blessure : « Quand c'est arrivé, j'ai tout de suite senti que ça n'allait pas. On garde alors un mince espoir que ce ne soit pas si grave, mais ce n'était malheureusement pas le cas. C'est un coup dur pour l'instant, mais je vais vite passer à autre chose. De belles choses attendent encore le PSV et je ferai tout mon possible pour être de la partie. »

Le PSV souhaite bon courage à Schouten pendant sa convalescence et soutiendra le milieu de terrain de toutes les manières possibles. On s’attend à ce que le joueur du PSV soit écarté des terrains pendant plusieurs mois après son opération.

Il est pratiquement certain que Schouten ne participera pas à la Coupe du monde avec l'équipe nationale néerlandaise, qui se déroulera cet été aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Le joueur, qui compte 17 sélections, est un pilier de la sélection du sélectionneur Ronald Koeman.

Schouten était titulaire mardi contre l'Équateur, qui a tenu les Oranje en échec (1-1). Quelques jours plus tôt, le joueur du PSV avait pris le coup d'envoi du match amical contre la Norvège.