Le FC Twente a confirmé le transfert de Joël Drommel. Le gardien de 29 ans arrive en provenance du PSV pour 500 000 euros, tandis que le club d’Eindhoven a fait ses adieux au portier via ses canaux officiels.

Après son transfert au PSV en 2021, Drommel ne s’est jamais imposé comme gardien numéro un et a été prêté au Sparta la saison dernière. C’est là que le natif de Bussum a retrouvé sa forme, ouvrant la voie à un nouveau transfert cet été, cette fois définitif.

À Eindhoven, en raison de la présence de Matej Kovar et Nick Olij, il n’y avait en effet toujours pas de place pour Drommel. Au Twente, en revanche, cette place existe bien.

Les Tukkers tiennent avec Drommel un candidat idéal pour lutter avec Lars Unnerstall pour une place dans les buts. Drommel a signé un contrat jusqu’à la mi-2030 à la Grolsch Veste.

« Joël s’est toujours comporté comme un véritable professionnel durant son passage au PSV. À différentes étapes de son séjour au club, il a toujours fait passer l’intérêt de l’équipe avant tout et s’est pleinement investi pour le PSV », a déclaré le directeur technique Earnest Stewart.

« Avec son attitude positive et sa fiabilité, il était un élément apprécié au sein de l’effectif. Nous remercions Joël pour sa contribution à nos succès et lui souhaitons beaucoup de bonheur et de réussite au FC Twente », conclut-il.







