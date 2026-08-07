Le PSV et Joey Veerman reçoivent une bonne nouvelle après le carton rouge contre l’AZ

La suspension infligée à Joey Veerman après son carton rouge lors du duel contre l’AZ a été réduite. Après l’appel de PSV, le procureur du football professionnel a décidé de ramener la sanction à deux matches, dont un avec sursis.

Veerman a été expulsé très tôt dimanche lors du match pour le Johan Cruyff Schaal entre le PSV et l’AZ. Le pied haut, il a violemment touché Mexx Meerdink à la tête.

L’arbitre Serdar Gözübüyük a d’abord laissé jouer, mais a finalement décidé d’intervenir après l’intervention de la VAR : carton rouge direct. Cela a eu une grande influence sur le match, puisque l’AZ s’est finalement imposé 0-4.

Veerman avait initialement écopé d’une suspension de trois matches, dont un avec sursis. Le PSV a fait appel, et cet appel s’est désormais avéré fructueux.

Veerman pourra donc bien disputer le déplacement à l’Excelsior. Il aurait de toute façon manqué l’ouverture de la saison contre Fortuna Sittard. Le PSV lancera sa saison d’Eredivisie VriendenLoterij samedi à 20h00 à domicile.

Pour l’instant, il semble que Veerman évoluera aussi au milieu de terrain du PSV la saison prochaine en Eredivisie. Le natif de Volendam avait été recruté en 2021 à sc Heerenveen.

Les clubs intéressés peuvent recruter Veerman pour un montant fixe de 20 millions d’euros, mais jusqu’à présent, c’est le calme plat.