Vous avez plus de 18 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

Goal.com
En direct€50
imago-sport-1080653369.jpgBox to Box Pictures

Traduit par

Le PSV et Joey Veerman reçoivent une bonne nouvelle après le carton rouge contre l’AZ

PSV vs Alkmaar
PSV
Alkmaar
Super Coupe
J. Veerman

La suspension infligée à Joey Veerman après son carton rouge lors du duel contre l’AZ a été réduite. Après l’appel de PSV, le procureur du football professionnel a décidé de ramener la sanction à deux matches, dont un avec sursis.

Veerman a été expulsé très tôt dimanche lors du match pour le Johan Cruyff Schaal entre le PSV et l’AZ. Le pied haut, il a violemment touché Mexx Meerdink à la tête.

L’arbitre Serdar Gözübüyük a d’abord laissé jouer, mais a finalement décidé d’intervenir après l’intervention de la VAR : carton rouge direct. Cela a eu une grande influence sur le match, puisque l’AZ s’est finalement imposé 0-4.

Veerman avait initialement écopé d’une suspension de trois matches, dont un avec sursis. Le PSV a fait appel, et cet appel s’est désormais avéré fructueux.

Veerman pourra donc bien disputer le déplacement à l’Excelsior. Il aurait de toute façon manqué l’ouverture de la saison contre Fortuna Sittard. Le PSV lancera sa saison d’Eredivisie VriendenLoterij samedi à 20h00 à domicile.

Eredivisie
PSV crest
PSV
PSV
Fortuna Sittard crest
Fortuna Sittard
SIT
Eredivisie
Alkmaar crest
Alkmaar
AZ
ADO La Haye crest
ADO La Haye
HAA

Pour l’instant, il semble que Veerman évoluera aussi au milieu de terrain du PSV la saison prochaine en Eredivisie. Le natif de Volendam avait été recruté en 2021 à sc Heerenveen.

Les clubs intéressés peuvent recruter Veerman pour un montant fixe de 20 millions d’euros, mais jusqu’à présent, c’est le calme plat.

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google