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Newcastle United v Sunderland - Premier LeagueGetty Images Sport
Bart DHanis

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Le PSV et Feyenoord vont faire face à une concurrence très féroce dans la lutte pour Geertruida

Lutsharel Geertruida suscite non seulement l’intérêt du PSV et de Feyenoord, mais peut aussi compter sur l’intérêt venu d’Arabie saoudite, de Liga et de Premier League, rapporte l’édition allemande de Sky Sports.

Dans la lignée de De Telegraaf , le média allemand indique que le RB Leipzig réclame un montant de vingt millions d’euros pour le défenseur.

Leipzig souhaite se séparer du défenseur central capable aussi d’évoluer au poste d’arrière droit, mais uniquement dans le cadre d’un transfert définitif. Un prêt est totalement exclu.

Né à Rotterdam, le joueur a déjà trouvé un accord personnel avec le PSV, selon l’Eindhovens Dagblad, mais Feyenoord tente de détourner le transfert.

Le prix demandé par Leipzig reste un vrai frein pour les clubs néerlandais, même si vingt millions d’euros sont plus faciles à sortir pour les clubs anglais et saoudiens.

Geertruida a évolué la saison dernière en prêt à Sunderland. Il y a laissé une bonne impression, ce qui lui a permis d’être retenu pour la Coupe du monde après le forfait de Jurriën Timber.

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