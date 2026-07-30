Le PSV et Feyenoord veulent détourner le transfert à 10 millions d’euros de l’Ajax

Un premier entretien a bel et bien eu lieu entre l’Ajax et l’entourage de Bart van Rooij, selon RTV Oost. Mercredi, le FC Twente l’avait encore fermement démenti.

Van Rooij est clairement dans le viseur pour devenir le nouveau latéral droit de l’Ajax. En effet, tout porte à croire qu’Anton Gaaei trouvera encore un nouveau club lors de ce mercato. L’Eintracht Francfort semble actuellement tenir la corde pour le Danois de 23 ans.

« Ce n’est tout simplement pas vrai. J’ai lu que Van Rooij aurait parlé avec l’Ajax, mais ce n’est pas le cas », déclarait pourtant encore Daan Rots mercredi en conférence de presse. « C’est mon compagnon sur le côté droit, donc je dois être au courant de ce genre de choses. Il m’a dit que ce n’était pas vrai. À ma connaissance, son agent non plus n’a pas parlé avec l’Ajax. »

RTV Oost assure désormais que cet entretien a bien eu lieu. La période à venir devra montrer si toutes les parties peuvent parvenir à un accord sur un transfert, qui devrait rapporter quelque 10 millions d’euros au FC Twente.

Cependant, la concurrence est là. Van Rooij figurerait ainsi également tout en haut de la liste du PSV et de Feyenoord. Les deux clubs n’ont pour l’instant pris contact ni avec Twente ni avec Van Rooij, mais cela pourrait rapidement changer.

Au PSV, Van Rooij peut devenir le successeur de Sergiño Dest, qui n’a pas caché vouloir franchir la prochaine étape dans sa carrière. Selon Rik Elfrink, la situation est pour l’instant « calme » autour de Dest, mais le club d’Eindhoven anticipe donc déjà un départ de l’Américain.

De son côté, Feyenoord voit en Van Rooij un successeur approprié à Givairo Read, qui est sur le point de boucler un transfert. L’AS Rome a déjà formulé une offre de 25 millions d’euros, tandis que Nottingham Forest n’a pas encore abandonné la piste menant au talentueux piston.