Le PSV est sur le point de finaliser un accord avec un autre club néerlandais : la première recrue estivale est imminente

Niek Schiks sera prêté par le PSV au RKC Waalwijk la saison prochaine, selon Voetbal International. Par ailleurs, le contrat du gardien de but de 22 ans, qui courait jusqu’en 2027, sera prolongé à Eindhoven.

Ce prêt n’est guère surprenant : dès mars, le journaliste spécialisé dans les transferts Mounir Boualin évoquait l’intérêt concret de Waalwijk pour le gardien. La voilà donc officialisée.

Formé au club, il a gravi tous les échelons des équipes de jeunes et a été un pilier de l’équipe réserve pendant quatre ans, avec vingt apparitions la saison passée.

En raison des blessures de Matej Kovár et Nick Olij, il a fait ses débuts en équipe première le 8 février lors de la victoire contre le FC Groningen (1-2), avant de garder les buts face au FC Volendam, match perdu 2-1.

L’arrivée d’un nouveau gardien s’avère donc indispensable pour le club waalwijkien, les contrats de Yanick van Osch, Tom Bramel et Luuk Vogels arrivant à leur terme.

Au sein du club, sixième de la dernière édition de la Keuken Kampioen Divisie, il devra principalement rivaliser avec Mark Spenkelink, titulaire la saison passée.

Avec ce prêt, Schiks suit les traces de Jeroen Zoet et Jesper Uneken, eux aussi cédés temporairement par le PSV au RKC.