Le PSV est officiellement champion des Pays-Bas : les joueurs d'Eindhoven sont sacrés meilleurs du pays pour la 27e fois

Le PSV a été officiellement sacré champion des Pays-Bas dimanche après-midi. Grâce à la perte de points du Feyenoord, les joueurs d'Eindhoven ont été couronnés, sans même jouer dimanche, pour la 27e fois meilleurs du pays.

Samedi, le PSV avait déjà remporté les trois points lors d'un match passionnant contre le FC Utrecht. Grâce à cette victoire 4-3 dans son propre Philips Stadion, l'équipe de Peter Bosz était déjà championne nationale officieuse, mais pas encore officielle.

En effet, le numéro deux, Feyenoord, devait encore affronter le FC Volendam dimanche. Si Feyenoord ne remportait pas ce match, le PSV serait alors officiellement sacré champion national – une issue qui se profilait depuis des semaines.

L'équipe de Robin van Persie a fortement déçu à Volendam et n'a pas réussi à faire mieux qu'un match nul sans relief face à la lanterne rouge. L'écart entre Feyenoord et le PSV était en réalité déjà insurmontable, mais après ce partage des points, cela n'est plus possible non plus sur le papier.

La différence de niveau entre le PSV et le reste de l'Eredivisie VriendenLoterij s'est très vite fait sentir. Après la 12e journée, les Eindhovenois ont pris la tête du classement et n'ont plus quitté cette place depuis.

Le PSV devient ainsi le champion de l'Eredivisie le plus précoce de l'histoire. Il bat ainsi un record datant de 1978.

La lutte pour la deuxième place est toutefois bien plus passionnante. Feyenoord occupe actuellement cette place tant convoitée avec 54 points, mais le NEC le suit à un point et le FC Twente à quatre points. L'écart avec l'Ajax est de six points, après la défaite samedi de l'équipe d'Oscar García face à son concurrent direct, Twente. Les Amstellodamois semblent donc pour l'instant hors course.