Le PSV est champion de facto grâce à la performance magistrale de Saibari et au but décisif inscrit en fin de match par Driouech

Samedi, le PSV a remporté le titre officieux de champion de manière palpitante. Les joueurs d'Eindhoven se sont rapidement retrouvés menés de deux buts face au FC Utrecht, mais ont complètement renversé la situation grâce à une véritable masterclass d'Ismael Saibari (deux buts et une passe décisive). Le PSV a ensuite laissé filer l'avantage, avant de finalement marquer dans les dernières secondes du temps additionnel : 4-3. Le remplaçant Couhaib Driouech s'est imposé comme le héros du match. Le PSV ne peut plus être rattrapé que sur le papier par le Feyenoord. Si les Rotterdamois perdent des points dimanche contre le FC Volendam, le PSV pourra également se proclamer officiellement champion.

Le match a commencé de manière dramatique pour le PSV, qui s'est retrouvé mené dès la troisième minute. Artem Stepanov a bénéficié d'un espace immense après un centre de Vesterlund et a conclu avec sang-froid. Moins de dix minutes plus tard, le score était même de 0-2 grâce à Gjivai Zechiël, qui a profité d'une défense défaillante sur un long ballon.

Le PSV a visiblement eu du mal à gérer le démarrage de l'équipe d'Utrecht, mais a progressivement repris le contrôle du match. Ismael Saibari a réduit l'écart à la mi-temps de la première mi-temps grâce à une belle action individuelle. Malgré plusieurs occasions franches, notamment pour Guus Til et Sildillia, le score est resté de 1-2 à la mi-temps.

Dès la reprise, le PSV a de nouveau frappé et a égalisé. Saibari s’est une nouvelle fois illustré en inscrivant son deuxième but de la soirée après une intervention défaillante de la défense d’Utrecht. L’équipe locale a senti le sang et a continué à mettre la pression.

Cette pression a abouti au 3-2, avec Saibari à nouveau dans le rôle principal. Le milieu de terrain s'est soudainement libéré grâce à un contrôle sublime et a servi le ballon tout prêt à Til, qui n'a eu qu'à pousser le ballon au fond des filets. Le PSV semblait ainsi avoir complètement renversé la situation.

À la mi-temps de la deuxième mi-temps, le PSV a toutefois essuyé un coup dur. Le capitaine Jerdy Schouten s'est tordu le genou lors d'un duel et a dû quitter le terrain sur une civière, visiblement secoué. Cet incident a semé le trouble parmi les joueurs d'Eindhoven.

De son côté, le FC Utrecht n'a pas baissé les bras et a continué à chercher l'égalisation. L'entraîneur Ron Jans a apporté un regain d'énergie offensive en faisant entrer Sébastien Haller et David Min, ce qui a encore accru la pression sur la défense du PSV. Ce pari s'est avéré payant pour les visiteurs dans les dernières minutes. Le remplaçant Haller a servi Karlsson, qui a magnifiquement enroulé le ballon dans le coin opposé pour marquer le 3-3.

Le PSV a considérablement intensifié la pression dans les dernières minutes et a finalement inscrit le but de la victoire dans le temps additionnel. Couhaib Driouech, qui venait d'entrer sur le terrain, a débordé sur la gauche avant de frapper. Son tir est passé au milieu des poteaux, laissant le gardien de l'FC Utrecht, Vasilios Barkas, dans une position délicate.