Le PSV a bouclé l’exercice 2025/26 avec un bénéfice net de près de sept millions d’euros, a annoncé mardi le club d’Eindhoven. Ses fonds propres ont ainsi grimpé à 55 millions d’euros, le niveau le plus élevé de l’histoire du club.

Le chiffre d’affaires a été inférieur au montant record de l’exercice précédent, indique le PSV sur son site internet. La principale cause réside dans une campagne européenne décevante. « Les charges d’exploitation totales ont augmenté à 157 millions d’euros, notamment en raison de la composition des effectifs, des investissements dans la poursuite de la professionnalisation de l’organisation et des infrastructures, ainsi que des frais de conseil liés à l’étude de faisabilité de l’agrandissement du Philips Stadion. »

Le PSV a par ailleurs enregistré un résultat positif sur les transferts de neuf millions d’euros. « Les transferts d’Ismael Saibari et de Joey Veerman ont été réalisés lors de la saison en cours et ne sont donc pas inclus dans le résultat de 2025/2026. »

En conséquence du résultat net positif, les fonds propres ont progressé à 55 millions d’euros. À la fin de l’exercice, le PSV disposait de onze millions d’euros de liquidités librement disponibles.

Sur le plan commercial aussi, tout va bien pour le PSV. « Les revenus issus du sponsoring et de l’hospitalité ont progressé à plus de 46 millions d’euros, un nouveau record. Merchandise & Licensing a également atteint un record avec un chiffre d’affaires de 12 millions d’euros. »

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Les recettes de billetterie se sont élevées à 25 millions d’euros la saison dernière. Le PSV a accueilli au total 880 000 spectateurs au Philips Stadion, qui a servi d’enceinte à domicile pour 26 matches.