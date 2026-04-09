Le PSV Eindhoven surprend en annonçant la prolongation imminente du contrat d'un joueur très courtisé

Selon Rik Elfrink de l’Eindhovens Dagblad, le PSV souhaite prolonger le contrat de son troisième gardien, Niek Schiks.

Le gardien a disputé deux matchs cette saison avec le champion des Pays-Bas, en l’absence de Nick Olij et Matej Kovar, tous deux blessés. Il a par ailleurs accumulé le plus grand nombre de minutes en Keuken Kampioen Divisie avec Jong PSV.

Il a convaincu Peter Bosz lors du succès 2-1 sur la pelouse du FC Groningen. Son bail, qui court actuellement jusqu’en milieu d’année 2027, va donc être revu.

Malgré cette prolongation, il ne devrait toutefois pas porter le maillot du club la saison prochaine : le PSV envisage de le prêter à un autre club néerlandais cet été.

Selon l’expert des transferts Mounir Boualin, le RKC Waalwijk s’est déjà manifesté le mois dernier pour obtenir son prêt, et d’autres clubs néerlandais pourraient suivre dans les prochains mois.